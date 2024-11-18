Elektrik ve Doğal Gaza Devlet Desteği Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, küresel enerji fiyatlarının yüksek seyrettiğini vurgulayarak, "Halen meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğal gaza ise yüzde 63 oranında destek sağlanmaktadır" dedi. Bayraktar, 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise doğal gaz tüketim desteği verildiğini, dar gelirli ailelere yönelik 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yapıldığını söyledi.

Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Güç Projeleri

Enerji altyapısını güçlendirme çalışmalarına değinen Bayraktar, Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da 5’inci, dünyada 11’inci sırada olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz 2025 yılında Avrupa’da ilk üçe, dünyada ise ilk dokuza girmektir" dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne dair güncellemeler paylaşan Bayraktar, projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanacağını ve yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önleneceğini söyledi. Ayrıca, Sinop ve Trakya’daki nükleer güç santrali projeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Madencilikte Rekor Üretim ve Yeni Keşifler

Bakan Bayraktar, madencilik sektöründeki gelişmelerden de bahsederek, 2023 yılında 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini ve bu keşiflerle birlikte Türkiye’nin petrol üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti. Gabar bölgesinde yapılan petrol keşfinin önemine değinen Bayraktar, “Bu petrol rezervi sadece miktarıyla değil, kalitesiyle de ekonomimiz için büyük bir öneme sahip” dedi.

Doğal Gazda Yerli Üretim Artıyor

Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerine dikkat çeken Bayraktar, günlük üretimin yaklaşık 7 milyon metreküpe ulaştığını, hedeflerinin bu miktarı 2026’ya kadar 20 milyon metreküpe çıkarmak olduğunu belirtti. Bayraktar, "Karadeniz’in tabanına adeta bir gaz otobanı inşa ettik. Hedefimiz hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını yerli üretimle karşılamak" dedi.

Enerji Altyapısında Güçlendirme Çalışmaları

Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Doğal gaz iletim hattımız yaklaşık 20 bin kilometre, şehirlerimizde ise 208 bin kilometreye ulaşmıştır. Bu altyapı yatırımları sayesinde arz güvenliğimizi sağlıyor ve uluslararası enerji ticaretinde merkez konumuna geliyoruz" dedi. Türkiye’nin Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Romanya ve Sırbistan gibi ülkelere doğal gaz ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.

Hedef: Yeşil Enerji ve Sıfır Karbon

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı planladıklarını belirten Bayraktar, "Önümüzdeki 11 yılda mevcut rüzgâr ve güneş kurulu gücümüzü dört katına çıkararak 120 bin MW’a yükselteceğiz. Bu yatırımların toplam tutarı yaklaşık 80 milyar dolar olacak" dedi. Ayrıca, kamu binalarında enerji tasarrufu hedeflediklerini ve 2030’a kadar yıllık 6 milyar TL tasarruf sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bütçe Rakamları

2025 yılı için toplam 63,3 milyar TL bütçe teklifi sunulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği ve altyapı yatırımları için ayrılan kaynaklarla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bayraktar, “Türkiye’yi enerjide tam bağımsız hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA