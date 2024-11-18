Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Körtenli mezrası nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Mustafa Ayçin(27), Tunceli Pülümür karakol komutanlığında görevli iken izin alarak Erzincan'a gitti. Burada bir pansiyonda konaklayan Ayçin iddiaya göre yanındaki beylik tabancası ile intihar etti.

Kaldığı otelde Ayçin'e ulaşamayan otel görevlileri odaya geldiklerinde kapının kilitli olduğunu görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce kapının açılması sonrası Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Ayçin(27) oda içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Ayçin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 27 yaşındaki genç uzman çavuşun vefat haberi ise Körtenli köyündeki ailesine İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Evlatlarının ölüm haberi ile ailesi yasa boğulurken Ayçin'in köyde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA