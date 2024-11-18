"Yıllardır Hayalini Kuruyorduk"

İspanyol grup adına açıklama yapan iş insanı Jesus Condom, Nemrut Dağı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Buraya gelmeden önce detaylı bir araştırma yaptık. Mezopotamya’ya, özellikle de Nemrut Dağı’na gelmeyi yıllardır hayal ediyorduk. Bugün burada olmak, büyüleyici bir tarih ve medeniyetle buluşmak inanılmaz bir deneyim. Kommagene Krallığı’nın dünya tarihindeki yeri çok özel. İki buçuk asır boyunca barış içinde yaşamış bir uygarlığın mirasını görmek büyük bir ilham kaynağı oldu.”

"Nemrut’u Dünya’ya Tanıtacağız"

Jesus Condom, Nemrut Dağı ve Yukarı Mezopotamya’nın turizm potansiyelini İspanya’daki çevrelerine ve iş dünyasına tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu bölge, bir açık hava müzesi gibi. Türkiye’nin sahip olduğu bu zengin miras, dünya insanlarını buraya çekecek bir potansiyele sahip. Nemrut ve çevresinin tanıtımı için elimizden geleni yapacağız. Çevremize buraya gelmeleri için teşvik edici programlar hazırlayacağız. Bu tarih ve kültür mirasını İspanyollar başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için gönüllü bir tanıtım elçisi olmayı arzu ediyoruz” dedi.

Kommagene’nin Barış Mirası

Nemrut Dağı’ndaki anıtsal alanları inceleyen iş insanları, Kommagene Uygarlığı’nın barış içinde yaşama mirasına dikkat çekti. Condom, “Kommagene, dünya tarihinde iki buçuk asır boyunca barışın sembolü olmuş bir medeniyet. Bu özellik, insanlık tarihine ışık tutuyor ve bu mesajın herkes tarafından bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

Turizm İçin Büyük Potansiyel

Nemrut Dağı’nın Adıyaman’ın kültür turizmi açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten ziyaretçiler, bölgenin dünya çapında daha fazla tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin eşsiz olduğunu ifade eden grup, Nemrut Dağı’nın bu zenginliğin en özel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA