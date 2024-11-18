"Afet Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma Konularında Deneyim Paylaşımı"

17-23 Kasım tarihleri arasında Tokyo ve Sendai şehirlerinde düzenlenen çalışma ziyareti, afet yönetimi, risk azaltma ve yeniden yapılandırma alanlarında bilgi paylaşımını hedefliyor. Ziyaretin, Adıyaman’ın afet yönetim kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayacağı ve Başkan Tutdere’nin bu süreçte edindiği deneyimleri şehre aktararak uygulanabilir projeler üretmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

"Programın Öne Çıkan Başlıkları"

Çalışma ziyareti sırasında Başkan Tutdere, Japonya’nın afet yönetimi konusunda geliştirdiği uygulamalar ve teknolojiler hakkında bilgi edinecek. Program kapsamında planlanan ziyaretler ve etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

Tokyo’da JICA Merkezi’nde afet risk azaltma üzerine sunumların dinlenmesi.

Türk Büyükelçiliği ziyareti.

Sendai Şehri Belediye Başkanlığı’na ziyaret.

Konut ve kamu binalarına yönelik depreme dayanıklılık önlemlerinin incelenmesi.

Tokyo Belediyesi çalışanları ile afet yönetimi alanında deneyim paylaşımı.

"Adıyaman İçin Uygulanabilir Projeler"

Başkan Tutdere’nin, Japonya’da elde edeceği bilgilerin Adıyaman’daki afet yönetimi politikalarına ve kentsel yeniden yapılandırma süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında hasar gören Adıyaman’da, bu tür projelerin yerel yönetimler için önemli bir referans oluşturacağı ifade ediliyor.

Çalışma ziyareti, 23 Kasım’da sona erecek. Başkan Tutdere’nin ziyaret dönüşünde edinimlerini paylaşarak Adıyaman’da yeni projelerin hayata geçirilmesi için adımlar atacağı öğrenildi.

Kaynak : PHA