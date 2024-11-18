Başkan Temel açıklamasında;

"2007 yılında kurulan ve o tarihten bu yana Adıyaman'ın kalkınması adına çalışmalarını sürdüren Adıyaman Kent Konseyi, en son Genel Kurulunu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirerek yeni yönetimini belirlemiş ve faaliyetlerine şeffaf bir şekilde devam etmektedir. Ancak, geçtiğimiz günlerde yapılan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından organize edilen sözde Genel Kurul, kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Bu Genel Kurul, yalnızca belirli bir ideolojinin hâkimiyetini tesis etmeye yönelik bir girişim olup, demokratik değerlerle ve şehrin ortak iradesiyle bağdaşmayan bir kurgudan ibarettir. Sivil bir inisiyatifi yansıtmaktan, çoğulculuktan, katılımcılıktan da uzaktır.

Fiilen İki Kent Konseyi Kimin İşine Yarar?

Bu konseye, her şey diyebiliriz ama Adıyaman Kent Konseyi diyemeyiz. Bir şey denilecekse Abdurrahman Tutdere Konseyi demek, gerçeği söylemekle eş değer olur. Dolayısıyla biri meşru diğeri gayri meşru olmak üzere fiilen iki Kent Konseyi ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, ortaya çıkan yapının Kent Konseyi değil, ideolojik bir teşkilatlanma aracı olduğu açıktır. Başkan Abdurrahman Tutdere’nin bu girişimle hangi menfaat ve faydayı umduğu ilerleyen günlerde daha net anlaşılacaktır.

Adıyaman’a Hizmet Yerine Algı Operasyonu

Şeffaflıktan, ortak akıldan ve birlikte yönetim anlayışından sıkça bahseden bir belediye başkanının böylesine taraflı ve ayrıştırıcı bir tutum sergilemesi, kamuoyunda büyük endişelere yol açmıştır. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmadığı bir şekilde şehirde ikilik yaratan ve hizmet yerine algı operasyonlarına odaklanan bu yaklaşımlar, şehrimizin geleceğine zarar vermektedir.

Adıyaman, tarihi süreçte büyük acılar yaşamış ve yaralarını hızla saracak güçlü hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak ideolojik kamplaşmalar, algı yönetimleri ve gereksiz hizipçi teşkilatlanma çabaları, halkımızın beklentilerini boşa çıkarmaktadır. Başkan Abdurrahman Tutdere’nin bu yanlış politikaları, kendisine duyulan güveni ve umutları derinden sarsmıştır.

Adıyaman Daha İyisini Hak Ediyor

Adıyaman, kısır ideolojik çekişmelerle oyalanmayı değil, acilen büyük ve kalıcı hizmetler görmeyi hak etmektedir. Bugün, asli sorunlara çözüm üreten, şehrin yeniden inşasına öncülük eden bir yönetim anlayışına ihtiyacımız vardır. Ancak mevcut yönetim, bu beklentileri karşılamak yerine kaostan beslenen politikalarla şehirde derin huzursuzluklar yaratmaktadır.

Takipteyiz, Sözümüzü Yükselteceğiz

Adıyaman halkı, bu gereksiz ve ayrıştırıcı icraatlarla vakit kaybetmeyi kabul etmeyecektir. Bizler, gelişmelerin yakın takipçisi olacak ve şehrimizin hak ettiği hizmetlere ulaşması için her platformda bu yanlışa karşı sesimizi yükselteceğiz.

Adıyaman’ın geleceğini ideolojik hesaplara feda ettirmeyecek, halkımızın huzur ve refahını her şeyin üstünde tutacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Dedi.