Alınan bilgiye göre, feci olay il merkezindeki İndere bölgesinde meydana geldi.
Gece geç saatlerde İndere bölgesindeki bir inşaata beton dökümü sırasında beton pampası aracı devrildi.
Aracın borularının altında kalan inşaat işçisi Muhammet Em (50) olay yerinde hayatını kaybetti.
Em’in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhammed Em’in Ordu’dan gurbete çalışmaya geldiği ve cenazesinin memleketine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss