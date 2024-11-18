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Şanlıurfa’da aracın çarptığı koruma altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Şanlıurfa’da aracın çarptığı koruma altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Muhammed Em’in Ordu’dan gurbete çalışmaya geldiği ve cenazesinin memleketine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Em’in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gece geç saatlerde İndere bölgesindeki bir inşaata beton dökümü sırasında beton pampası aracı devrildi.

Alınan bilgiye göre, feci olay il merkezindeki İndere bölgesinde meydana geldi.

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