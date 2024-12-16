İstanbul Valiliği, Kasım ayından bu yana sahte içki dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 77 kişinin zehirlendiği İstanbul'da, 23 şahsın taburcu edildiği, 17 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, yapılan bin iki işyerinde denetim gerçekleştirirken, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 adet dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün ele geçirildiği, 32 işletmeye ise toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL idari ceza uygulandığını bildirildi.

Sahte alkol kullanımı ve denetimlerine yönelik açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik, 1 Kasım 2024 tarihinden günümüze kadar sahte alkol kullanımına bağlı olarak 77 şahsın zehirlendiği İstanbul'da 37 şahsın hayatını kaybettiği, 17 şahsın tedavisi devam ederken, 23 şahıs ise taburcu edildiğini açıkladı.

#İstanbul’da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız sürüyor. ❌2024 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan sahte alkollü içki denetimleri kapsamında;✅ 1.002 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş, ✅ 287.758 litre… pic.twitter.com/AqAkCmomDg— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 16, 2024

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda ölen ve yaralanan vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanıldığını kaydeden Valilik, 36 şüpheli şahsın 14’ünün tutuklandığını, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirterek, 14 şahsın ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları sahte içkiler konusunda daha dikkatli olmaya ve güvenilir kaynaklardan alım yapmaya davet etti.