Belediye Personelinin Reflektörsüz ve Yeleksiz Çalışması Dikkat Çekti

Vatandaşlar, belediye personelinin iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını talep ederken, çalışmanın trafiğin aktığı bir yolda gerçekleştirilmesi nedeniyle araç sürücüleri için de tehlike oluşturduğunu belirtti. “Bu tür çalışmalar kazaya davetiye çıkarır” diyen vatandaşlar, belediye yönetimine gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Reflektörsüz Çalışma Hayati Risk Taşıyor

İş güvenliği uzmanlarına göre, yol kenarında veya akan trafikte çalışma yapan personelin, görünürlüğü artıran reflektörlü yelek giymesi, koni, uyarı levhası ve trafik yönlendirme işaretlerinin kullanılması yasal bir zorunluluk. Ayrıca, çalışanların trafiğe karşı korunması için iş güvenliği ekipmanlarının eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekiyor.

Ancak Atatürk Bulvarı’ndaki budama çalışmasında bu kurallara uyulmadığı görüldü. Belediye personelinin üzerinde herhangi bir tanıtıcı yelek, reflektör ya da iş güvenliği ekipmanı bulunmaması dikkat çekti. Trafik güvenliğini sağlamaya yönelik uyarıcı levhaların ve işaretlerin de yetersiz olduğu görüldü. Bu durum, sürücüler açısından da olası bir kazaya neden olabilecek bir risk faktörü olarak değerlendirildi.

Vatandaşlardan Tepki: “Belediye Yönetimi Daha Duyarlı Olmalı”

Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaya tanık olan vatandaşlar, belediyenin “iş güvenliği önlemlerine duyarsız kalmasını” eleştirdi. Çalışanların trafiğin ortasında, araçların yakınında reflektörsüz ve tanıtıcı yeleksiz çalışmasının hem çalışanların hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.

Vatandaşlar, belediyenin iş güvenliği konusunda daha hassas davranmasını isteyerek, şu tepkileri dile getirdi:

"Burası şehrin en işlek caddesi. Burada çalışan bir personelin üzerinde tanıtıcı bir yelek bile yok. Trafikte çalışan personelin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı."

"Belediyenin bu tür çalışmalarda daha dikkatli olması lazım. Allah korusun, sürücüler fark etmeyip bir kişiye çarpsa, bunun hesabını kim verecek?"

İş Güvenliği Mevzuatına Göre Alınması Gereken Tedbirler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, belediye gibi kamu kurumlarının sahada çalışan personel için belirli güvenlik tedbirlerini alması zorunlu. Özellikle, trafikte yapılan yol çalışmaları ve bakım-onarım işleri sırasında alınması gereken iş güvenliği önlemleri şöyle sıralanıyor:

Reflektörlü Yelek ve Kıyafet: Trafik alanında çalışan tüm personelin görünürlüğünü artıracak reflektörlü yelek veya kıyafet giymesi zorunludur. Bu kıyafetler, günün her saati çalışanların sürücüler tarafından fark edilmesini sağlar.

Trafik İşaretleri ve Levhalar: Trafik akışının sağlandığı alanlarda çalışma yapılıyorsa, en az 50 metre önceden konulacak uyarı levhaları, yönlendirme işaretleri ve ikaz konileri gereklidir. Bu levhalar, sürücülere çalışma alanına yaklaştıklarını önceden bildirir.

Kullanılacak Ekipmanlar: Koruyucu baret, eldiven, uygun iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanımların da çalışanlar tarafından kullanılması gerekmektedir.

Gece Çalışmalarında Ekstra Tedbirler: Gece yapılan çalışmalarda, reflektörlü yelekler yetersiz kalabilir. Bu nedenle, taşınabilir aydınlatma cihazları ve trafik yönlendirme lambaları kullanılmalıdır.

Trafik Akışının Yönlendirilmesi: Akan trafikte yapılan çalışmalar sırasında, trafiğin kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, bir trafik yönlendirme görevlisi görevlendirilmesi önerilmektedir.

Bu önlemler alınmadığında, çalışanların ve trafik kullanıcılarının hayatı tehlikeye girebileceği gibi, kazaların meydana gelme riski de artar.

Belediyenin Sorumluluğu Büyük

İş güvenliği uzmanları, kamu kurumlarının ve belediyelerin yürüttüğü yol çalışmaları, bakım ve onarım işleri sırasında iş güvenliği tedbirlerine uymak zorunda olduklarını hatırlatıyor. Bu önlemler, sadece çalışanların değil, sürücülerin de güvenliğini sağlamak için hayati önem taşıyor.

Çalışma ortamında personelin tanıtıcı yelek giymesi, trafik akışının yönlendirilmesi, uyarı levhalarının konulması ve trafik düzenleme ekipmanlarının kullanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, belediyelere bu konuda daha hassas olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

İş Güvenliğine Duyarsızlık Tepki Çekiyor

Adıyaman Belediyesi’nin Atatürk Bulvarı'nda ağaç budama çalışması sırasında iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Personelin reflektörlü yelek giymemesi, uyarıcı levhaların olmaması ve trafikte çalışan personelin korunmaması dikkat çekti.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre alınması gereken tedbirlerin yetersiz olması, hem çalışanlar hem de sürücüler açısından tehlike oluşturdu. Vatandaşlar, belediye yönetiminden iş güvenliği tedbirlerinin artırılmasını ve çalışmaların mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini talep etti.

İş güvenliği uzmanları ise, sahada çalışan personelin hayatını koruyacak ekipmanların kullanılmasının, belediyelerin temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür durumlarda reflektörlü yelek, trafik levhaları ve koni gibi güvenlik ekipmanlarının mutlaka kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Vatandaşların tepkileri ve uzman görüşleri dikkate alındığında, Adıyaman Belediyesi’nin iş güvenliği standartlarını güçlendirmesi gerektiği açıkça görülüyor. Hem çalışanların hem de trafiğin güvenliğini sağlamak adına daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak : PHA