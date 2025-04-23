Silivri depreminin ardından sarsıntılar sürüyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 12.49’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi. Büyükçekmece'de yaşanan son depremin bu artçı silsilenin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Vatandaşlar sokaklara çıktı

Büyükçekmece ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşların güvenlik amacıyla evlerini terk ederek açık alanlara yöneldiği gözlemlendi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar ihbarı bulunmuyor.

AFAD ve yerel ekipler sahada

AFAD ve İstanbul’daki yerel yönetim birimleri, depremin ardından bölgedeki riskli yapılarla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, vatandaşların ise resmi açıklamalar dışında bilgi kaynaklarına itibar etmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar uyarıyor: Artçılar devam edebilir

Deprem uzmanları, Silivri ve Büyükçekmece merkezli sarsıntıların Marmara bölgesindeki gerilim birikimiyle bağlantılı olduğunu belirterek, önümüzdeki saatlerde veya günlerde yeni artçıların yaşanabileceğini ifade ediyor. Vatandaşların özellikle hasar görmüş yapılardan uzak durması gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak : PHA