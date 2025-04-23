Ali Erkan Çağır: “Her çocuk bir sıcak çorba içebilsin”

Yeni Mahalle İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ali Erkan Çağır, günün çocuk belediye başkanı olarak kent için geliştirdiği projeleri basınla paylaştı. Kent lokantaları, çocuk meclisi, güvenli yollar ve spor alanları gibi birçok başlıkta öneri sunan Çağır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada olmak beni sadece mutlu değil, aynı zamanda gururlu ve umutlu hissettiriyor. Bu anlamlı bayramda beni bu koltuğa layık gören Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ediyorum.”

Özellikle okul çevrelerine kent lokantaları kurulmasını öneren Ali Erkan, “Bazı öğrencilerin maddi durumu iyi değil. En azından her çocuğumuz her gün bir sıcak çorba içebilsin istiyorum” dedi.

“Çocuk Meclisi kurmak istiyorum”

Ali Erkan Çağır, her mahalleden birer çocuk temsilcisinin seçileceği bir çocuk meclisi kurmak istediğini belirterek, “Bu meclis aracılığıyla çocukların düşüncelerinin belediye meclisine taşınmasını hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zerban Lorin Aran: “Oyun parkları artsın”

Latife Hanım Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Zerban Lorin Aran ise konuşmasında, mahallelerdeki çocuk parklarının yetersizliğine dikkat çekti. Daha fazla oyun alanı ve çocuklara yönelik sosyal yaşam alanları talep eden Aran, “Her çocuk eğlenmeyi hak eder” dedi.

Yahya Karakuş: “Bize güvenin, biz geleceğiz”

Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yahya Karakuş ise depremin çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Daha güvenli ve dayanıklı bir şehir istediklerini belirten Karakuş, şunları söyledi:

“Depremden sonra çok şey yaşadık ama biz çocuklar umudumuzu kaybetmedik. Oyun alanları, yeşil alanlar ve depreme dayanıklı yapılar istiyoruz. Lütfen biz çocukların fikirlerini dinleyin. Bize güvenin, çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz.”

Başkan Tutdere: “Başkanlarımızın talimatlarını aldık”

Çocuk başkanların önerilerini dikkatle dinleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Başkanlarımızın talimatlarını aldık, harfiyen yerine getireceğiz. Çocuklarımızın şehri ne kadar iyi gözlemlediğini, geleceğe dair nasıl umutlar taşıdığını gururla gördük. Bu ülke onlara emanet. Atatürk’ün izinde durmadan çalışacağız.”

Program sonunda çocuk başkanlara çeşitli hediyeler takdim edildi, bayramın neşesi belediye binasını sardı.

Kaynak : PHA