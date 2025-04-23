“Aileler müsterih olsun”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bak, şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş’tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında. Ailelerimiz müsterih olsun.”

“Geçmiş olsun, Allah bir daha yaşatmasın”

Öğrencilerin güvenliğini öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, açıklamasının sonunda depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti:

“Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın.”

Yurtlarda denetim ve saha çalışmaları sürüyor

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki yurtlarda ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri psikososyal destek hizmetleri için de hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kaynak : PHA