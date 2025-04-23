“Kırılma granit katmanının tabanında oldu”

Ercan, sabah saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından gelen 6.2’lik sarsıntının “ana deprem” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sabah olan 4 büyüklüğündeki deprem bu depremin öncüsüdür. Arkasından 6.2 büyüklüğünde ve 13 km derinliğinde ana deprem oluştu. Bu kırılma, granit katmanının tam tabanında meydana geldi. Deprem, Kuzey Anadolu Kırığı boyunca sağ atımlı bir hareketle oluştu. Denizin içinde yaklaşık 7 ila 10 km’lik bir kesimi kırmış olabilir.”

“Gerginliğin tamamı boşalmadı”

Depremin, Marmara’daki birikmiş enerjiye kısmi bir boşalma getirdiğini belirten Ercan, büyük depremin hâlâ olasılık dahilinde olduğunu ifade etti:

“Buradaki birikmekte olan gerginliğin bir kısmı boşaldı ama tamamı değil. Bu 7.7 büyüklüğünde beklenen büyük depremin bir uygulaması değil ama yer ve derinlik açısından dikkat çekici bir örneği oldu.”

“Evinize güvenmiyorsanız bu gece orada kalmayın”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

“Benim halka önerim, özellikle bugün için evlerine güvenmiyorlarsa birkaç günlüğüne sağlam evi olan dostlarının yanında kalmalarıdır. Sağlam konutta oturanlar kaygılanmadan oturmaya devam edebilirler. Ancak yapınızda hasar varsa, kolon-kirişlerde çatlaklar oluştuysa o eve girmeyin.”

“Evlerinizi check-up’tan geçirin”

Deprem sonrası yapı güvenliğinin mutlaka uzmanlarca kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Ercan, şu öneride bulundu:

“Arabamıza uzun yol öncesi nasıl baktırıyorsak, evimize de baktırmamız gerekir. Taşıyıcı sistemlerde çatlak varsa jeofizik mühendislerine başvurun. Evin rezonansı kontrol edilmeli. Gerekirse inşaat mühendisleriyle birlikte yapı güçlendirme planı yapılmalıdır.”

“Türkiye ekonomisi yine darbe alır”

Depremlerin yalnızca can kaybı değil, ekonomik sonuçlar da doğurduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ercan, şu çarpıcı verileri paylaştı:

“Bir kişinin depremde hayatını kaybetmesinin Türkiye’ye maliyeti 1 milyon 250 bin ile 2 milyon 500 bin dolar arasında. Her büyük deprem, ülkenin kalkınma hızını 1-2 puan geriye çeker. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 150 milyar dolardı. Deprem sadece doğal değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve siyasi bir sorundur.”

“Korkmayın diyemem, çünkü depremden hem korkulur hem kaygılanılır”

Açıklamasının sonunda halkın kaygılarını küçümsememek gerektiğini ifade eden Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün yaşadığımız deprem, büyük İstanbul depreminin küçük bir provası gibiydi. Korkmayın, kaygılanmayın demek kolay; ama depremden hem korkulur, hem de kaygılanılır. Önemli olan, bilimle, planla, tedbirle bu korkuyu yönetebilmektir. Herkes bulunduğu yapıyı gözden geçirsin, gerekli uyarıları dikkate alsın. Geçmiş olsun İstanbul.”

Kaynak : PHA