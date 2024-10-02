İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bölgelerde yaşayan sivillerin derhal Avali Nehri’nin kuzeyine geçmeleri gerektiğini belirterek tahliye çağrısında bulundu.

İsrail’den Lübnan’a Uyarı: Bölgeleri Tahliye Edin

İsrail ordusu, saldırıların gerçekleşeceği bölgeleri tek tek sıraladı. El-Beyada, Er-Raşidiye, El-Abbasiye gibi beldelerde yaşayan Lübnanlı sivillerin hayatlarını kurtarmaları için evlerini hemen boşaltmaları gerektiği açıklandı. İsrail, bu operasyonları Hizbullah’a yönelik askeri saldırılar olarak tanımlarken, sivillerin zarar görmemesi için Avali Nehri’nin kuzeyine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Lübnan’da Artan Çatışmalar ve Kayıplar

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda, Lübnan’ın güneyindeki yerleşim bölgeleri sık sık hedef alınıyor. İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucunda bugüne kadar 1328 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. Lübnan hükümeti, 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere birçok sivilin bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hizbullah’tan Misilleme

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor. Hizbullah’ın düzenlediği saldırılar genellikle İsrail’in askeri üslerini hedef alsa da, ciddi bir hasarın yaşanmadığı bildiriliyor. İsrail’in güney Lübnan’a yönelik bombardımanları ise sivil göç dalgalarını tetikliyor. Yüz binlerce Lübnanlı, güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç ederken, Suriye'ye de büyük bir göç dalgası yaşandığı belirtiliyor.

Bölgedeki Gerginlik Tırmanıyor

İran’ın da bu gerilime dahil olarak İsrail’e yönelik 200 füzelik bir misilleme yapması, Orta Doğu’daki gerginliği daha da artırdı. İsrail, Lübnan’daki operasyonlarına devam ederken, bölgede tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumdan diplomatik adımlar atılması bekleniyor.

İsrail’in tahliye uyarısının ardından, saldırıların ne zaman başlayacağı ve bölgede yaşayan sivillerin tahliye sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Kaynak : PHA