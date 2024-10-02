"Bin 200 Ton Su ile Toz Sorununa Müdahale"

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel ve 15 araç, şehirdeki sokak ve caddeleri sulayarak, inşaat ve yıkım çalışmalarından kaynaklanan tozun yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, her gün 1200 ton su kullanarak, halkın sağlık risklerini en aza indirmeye çalışıyor.

"Durak ve Üst Geçitler Temizleniyor"

Adıyaman Belediyesi, yalnızca yolların sulanması ile sınırlı kalmıyor; her gün çeşme ve çöp konteynerleri yıkanırken, haftada üç kez duraklar ve üst geçitler de temizleniyor. Temizlik çalışmaları 33 mahallede, 34 konteynır kentte ve toplu konut alanlarında gerçekleştiriliyor.

"Çöp Toplama ve Konteyner Bakımı"

Temizlik ekipleri, şehir genelinde günde 240 ton çöp toplarken, 14 araç ve 96 personel katı atıkları depolama sahasına taşıyor. Ayrıca her gün 80 ila 100 çöp konteyneri boyanıp, 20 ila 30 konteynerin bakımı yapılıyor. Hal pazarı, otogar, organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi siteleri gibi yoğun bölgelerde de düzenli temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

"Belediye’den Halk Sağlığını Ön Planda Tutan Hizmet"

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, deprem sonrası şehrin sosyal ve altyapı ihtiyaçlarına hızlı yanıt vererek, halk sağlığını koruma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Sulama ve temizlik çalışmaları, şehrin hızlıca toparlanması ve güvenli bir yaşam alanı haline gelmesi adına büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA