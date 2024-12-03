"Sanık Ahmet Bozkurt’un Savunması"

Sanıklardan Ahmet Bozkurt, bilirkişi raporlarını “ısmarlama” olarak nitelendirerek suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Bozkurt, otelin 1993 yılında projelendirilip 1995 yılında tamamlandığını belirterek, kendisinin müteahhit veya teknik bir görevli olmadığını, yalnızca bina sahibi olduğunu söyledi. Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ben müteahhit değilim, inşaat mühendisi veya mimar değilim. Ancak raporda, teknik sorumlu gibi gösterildim. Eğer bina sahibi olarak bu yapıdaki sorunlardan bilgim olsaydı, bu binayı asla yapmazdım.”

Bozkurt, binanın ruhsatının Adıyaman Belediyesi tarafından onaylandığını belirtti ve ekledi:

"Proje belediye tarafından kontrol edilip doğru bulundu ve ruhsat verildi. Kaçak kat denilen bölge için imar barışından yararlandım. Ayrıca, bina yapımında kullanılan malzemeler o dönemin teknolojisiyle sınırlıydı."

Bozkurt, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 23 aydır süren tutukluluk halinin sona erdirilmesini talep etti.

"Diğer Sanıkların Savunmaları"

Mehmet Fatih Bozkurt:

Ahmet Bozkurt’un oğlu ve otelin yönetimine 2001 yılında dahil olduğunu belirten Mehmet Fatih Bozkurt, teknik konulara hakim olmadığını vurguladı ve tahliye talebinde bulundu:

"Benim teknik konularla hiçbir ilgim yok. Buna rağmen kusurlu bulunmuşum. Tahliyemi talep ediyorum."

Erdem Yıldız (Mimar):

Yıldız, projede yaptığı çalışmaların dışındaki değişikliklerden haberdar olmadığını belirtti. Savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Projemde bina 66 odalıydı, ancak daha sonra oda sayısı artırılmış. Ruhsatta 'ilave kata dayanıklıdır' diye bir imzam olduğu söyleniyor ama bu bana ait değil. Bilinçli bir şekilde suç uydurulmaya çalışılıyor."

Halil Bağcı (İnşaat Mühendisi):

Bağcı, binanın statik hesaplamalarını kendisinin yapmadığını, yalnızca kolon karşılaştırmaları yaptığını belirterek savunma yaptı:

"Ben fenni mesul olarak gösteriliyorum ancak binanın yapımında yer almadım. Sadece birkaç teknik değerlendirme yaptım. Bu yapıyla ilgim üç sayfa ile sınırlıdır."

Mehmet Göncüoğlu (İnşaat Mühendisi):

Otelin projesiyle ilgisinin olmadığını ve sadece konut projesi yaptığını ifade eden Göncüoğlu, şunları söyledi:

"Otel projesiyle adımın anılması doğru değil. Konut projesi yaptım, otel statik projesini ben yapmadım. Beton kalitesinin düşük olması ve yük kapasitesindeki artış benim sorumluluğumda değil. Dava dosyamın düşürülmesini talep ediyorum."

"Suçlamaların Kaynağı ve Bilirkişi Raporları"

Sanıklar, bilirkişi raporlarını eleştirerek, raporların taraflı ve eksik bilgiler içerdiğini savundu. Özellikle Ahmet Bozkurt, raporun kendisini teknik sorumlu gibi gösterdiğini ifade etti. Diğer sanıklar da projedeki değişikliklerin ve eksikliklerin kendileriyle ilgisi olmadığını dile getirdi.

"Duruşmanın Süreci"

Beşinci duruşma, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarını dinlemek üzere duruşmaya saat 13.00 itibariyle 15 dakika ara verdi. Duruşmanın ardından mahkemenin karar alıp almayacağı merakla bekleniyor.

İsias Otel davasında sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, projedeki eksikliklerin sorumluluğunun kamu kurumlarına ve teknik ekiplere ait olduğunu öne sürdü. Tutuklu sanıklar, tahliye taleplerini yinelerken, mahkeme süreci kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA