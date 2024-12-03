Vali Varol, Valilik Toplantı Salonu’nda kabul ettiği işsiz vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşları tek tek dinleyen Varol, taleplerine ve ihtiyaçlarına göre İŞKUR aracılığı ile OSB’deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirdi.

Vali Varol, iş konusunda ilgili çalışma alanlarına da gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, vatandaşların işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kaynak : PHA