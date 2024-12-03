"Çalıştayın Gündem Maddeleri"

Çalıştayın ana hedefi, CHP’li belediyelerin eğitim alanında yürüttüğü çalışmaları ortaklaştırmak, iyi örnekleri tespit etmek ve yaygınlaştırmak. Çalıştayda şu konular ele alınacak:

Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Eğitimde karşılaşılan sorunların tespiti ve yerel yönetimlerin bu sorunların çözümündeki katkıları.

Erken Çocukluk Eğitimi: Yerel yönetimlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki çalışmaları.

Temel ve Orta Eğitime Destek: Belediyelerin eğitimde eşitliği artırmaya yönelik projeleri.

Üniversite Öğrencilerine Destek: Üniversite öğrencilerine yönelik barınma, burs ve sosyal destek programları.

Hayat Boyu Öğrenme: Yetişkin eğitimine yönelik projeler ve uygulamalar.

"Açılış Konuşmaları ve Katılımcılar"

Çalıştayın açılış konuşmalarını, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yapacak. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerel yönetimler ve eğitim ilişkisi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

"Çalıştayın Detayları"

Çalıştay, 5 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Planlama Ajansı’nda düzenlenecek ve saat 10.00’da başlayacak. Gün boyu sürecek program, 17.00’da sona erecek.

"Eğitime Yönelik Ortak Çalışmalar"

Çalıştayın amacı, eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolünü güçlendirmek. Özellikle, CHP’li belediyelerin eğitim alanındaki projelerini bir araya getirmek ve bu projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak hedefleniyor.

"Çalıştayın Oturumları"

Çalıştay, öğleden sonra “Türkiye’de Eğitim ve Yerel Yönetimler” başlıklı oturumlarla devam edecek. Ayrıca tematik yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Bu oturumlarda, akademi ve yerel yönetim iş birliği, bölgesel eğitim projeleri ve belediyelerin eğitimde yenilikçi yaklaşımları ele alınacak.

"Eğitimde Yeni Stratejiler İçin İş Birliği"

“Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı,” CHP’li belediyelerin eğitim alanındaki iş birliğini artırmayı ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Çalıştay sonunda, belediyelerin ortak eğitim politikaları için yol haritası belirlemesi bekleniyor.

Kaynak : PHA