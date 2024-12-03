Hava Harekatı Başarıyla Gerçekleştirildi

MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığını hedef almaya devam ediyor. Metina bölgesi, terör örgütü PKK’nın barınma ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Etkisiz hâle getirilen 5 teröristin örgütün bölgedeki faaliyetlerini yönlendiren unsurlar arasında olduğu değerlendiriliyor.

Irak’ın Kuzeyi, Metina Bölgesi

Operasyonun hedefi olan Metina bölgesi, PKK’nın Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki faaliyetlerini koordine ettiği stratejik alanlardan biri. Bölge, daha önce de düzenlenen hava ve kara operasyonlarında TSK’nın hedefi olmuştu.

28-29 Kasım 2024

Operasyon, 28-29 Kasım tarihlerinde planlanarak başarıyla icra edildi. MSB, harekâtın ardından bölgede yapılan keşif ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Terörü Kaynağında Kurutma Stratejisi

Türk Silahlı Kuvvetleri, "terörü kaynağında kurutma" stratejisi çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. MSB, bu operasyonların Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, sınır bölgelerinde terör tehdidini bertaraf etmek ve bölgedeki istikrarı korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Kararlılıkla Devam Eden Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığına dikkat çekerek, bölgedeki operasyonların devam edeceğini belirtti. TSK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği bu tür operasyonlar, terör örgütünün hareket alanını daraltarak, bölgedeki tehdidi minimize etmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA