Bahçeli’den Gündeme Dair Çarpıcı Açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında ekonomi, sahte para iddiaları, CHP’nin siyaset anlayışı ve demokrasiye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP’nin halktan umudunu keserek demokrasi dışı arayışlara yöneldiğini savundu ve bu tür girişimlerin Türkiye’nin geleceğine zarar vereceğini belirtti.

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarını hedef alarak, “Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz ne de siyasetin adam gibi siyasettir,” ifadelerini kullandı.

CHP ve Ekonomiye Yönelik Eleştiriler

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Ekonomi: Türkiye ekonomisinin son dört yılda kesintisiz büyüdüğünü belirten Bahçeli, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve bütçe açığının 2025’te yüzde 3,1’e gerilemesinin beklendiğini söyledi. “Türkiye ekonomisi sıkıntılı dönemleri geride bırakmıştır. Ekonomik istikrarımız perçinlenmektedir,” dedi.

Sahte Para İddiaları: Bahçeli, 600 milyon dolarlık sahte para iddialarını, Türkiye’ye yönelik bir operasyon olarak nitelendirerek, “Bu tür iddialar, ülkemizi hedef alan bir planın parçasıdır. Bu oyunlar hukuk yoluyla bozulacaktır,” ifadelerini kullandı.

CHP ve Özgür Özel: CHP’nin halktan uzak bir siyaset anlayışı benimsediğini ve demokrasi dışı yöntemlere yöneldiğini ileri sürdü. Bahçeli, Özgür Özel’i hedef alarak, “Eğer yeni bir cunta hedefindeyseniz, sonuçlarına katlanırsınız,” diye konuştu.

Meclis Grup Toplantısı

Devlet Bahçeli’nin bu açıklamaları, MHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup toplantısında yapıldı. Grup toplantısı, Bahçeli’nin ekonomiden demokrasiye, sahte para iddialarından CHP’ye kadar birçok konuda sert eleştiriler getirdiği bir oturum olarak dikkat çekti.

Ekonomik İstikrar ve Demokrasi Savunusu

Bahçeli, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadele sürecine dikkat çekerek, bu gelişmeleri baltalamak isteyen çevrelerin olduğunu iddia etti. CHP’nin, halktan uzaklaşarak demokrasi dışı yöntemlere başvurduğunu savunan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın bu tür girişimlere karşı kararlı bir şekilde duracağını vurguladı.

“Türkiye ekonomisi güçlü bir bünyeye kavuşmuştur. Ancak bunu gölgelemek isteyenler, yalan ve saptırmalarla ülkemize zarar vermeyi hedefliyor,” dedi.

Yargı ve Siyasi Mücadele ile Yanıt

Bahçeli, sahte para iddiaları konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını hatırlatarak, “Sahteliğe ve sahtekârlığa karşı mücadele amasız ve amansız şekilde sürmelidir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP’nin demokrasi dışı yöntemlerine karşı hukuki ve siyasi yollarla mücadele edeceklerini belirtti.

“Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarını koruma noktasında ilke ve irade birliği içindedir. Demokrasiye yönelik tehditlere izin vermeyeceğiz,” dedi.

“Türkiye’ye Yönelik Tehditlere Karşı Uyanık Olmalıyız”

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi anlamda bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade ederek, bu süreçte halkın birlik ve beraberliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA