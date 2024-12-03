"Enflasyon Verileri Açıklandı"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Kasım 2024’te tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise Ekim 2024’e göre 1,5 puan azalarak yüzde 47,09 seviyesine geriledi. Yılmaz, bu verilerin dezenflasyon sürecindeki ilerlemeyi gösterdiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Açıklamaları"

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik programın başarısına duyulan güvenin dezenflasyon sürecine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz, "2024 yılı Mayıs ayına göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puana ulaşmıştır," diyerek ilerlemeyi rakamlarla ifade etti.

"Dezenflasyon Süreci ve Ekonomik Program"

Yılmaz, ekonomide sürdürülen dezenflasyonist politikaların etkilerine değindi. Özellikle kira fiyat artışlarında ve hizmet enflasyonunda görülen yavaşlamanın altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

Hizmet Enflasyonu: Ekim ayında başlayan yavaşlama kasım ayında da devam etti. Aylık kira enflasyonu gerileyerek hizmet grubu enflasyonundaki düşüşe katkı sağladı.

Gıda ve Gıda Dışı Enflasyon: İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin geçici arz koşullarına bağlı olduğunu, ancak gıda dışı tüketici enflasyonunda daha olumlu bir eğilim görüldüğünü belirtti.

Üretici Fiyatları: Yurt içi üretici fiyatlarının ılımlı seyri, tüketici fiyatlarına olan maliyet baskısını azalttı.

"Dezenflasyon Sürecinin Geleceği"

Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini ifade etti. Tek haneli enflasyon oranlarına ulaşmanın hedeflendiğini belirten Yılmaz, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz," dedi.

"Ekonomik Programın Uygulanması"

Yılmaz, ekonomide öngörülebilirliği artırmayı ve kaynakların adil paylaşımını sağlamayı amaçlayan ekonomik programın çok boyutlu bir yaklaşımla uygulandığını ifade etti. Uygulanan politikaların fiyatlama davranışlarını iyileştirdiğini ve tüketici enflasyonuna olumlu yansıdığını belirtti.

"Enflasyonla Mücadelede Hedef Tek Haneli Rakamlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dezenflasyonist politikaların ekonomide güveni artırdığını ve toplumsal refaha katkı sağladığını ifade ederek, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlılıklarını yineledi. Yılmaz’ın açıklamaları, ekonomik programın sürdürülebilir bir şekilde devam edeceği ve enflasyon hedeflerinin yakından takip edileceği mesajını taşıyor.

Kaynak : PHA