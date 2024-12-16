Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bazı belediyelere haciz işlemi başlatması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "belediyeleri silkeleyin" talimatı iddialarına sert tepki gösteren İmamoğlu, "Burası pehlivan meydanı, gel bir vatandaşı sen silkele bakalım. Varsa yüreğin gel silkele. Trakya dedin mi, er meydanı. Gel bir silkele bakalım" ifadelerini kullandı.

"Belediyeleri Silkeleyin Demek Ayıptır"

Açılışta yaptığı konuşmada İmamoğlu, "SGK borçlarını ödeyin" talimatıyla belediyelerin hesaplarına haciz konulmasına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Silkeleyin" ifadesini eleştiren İmamoğlu, şu sözlerle iktidara yüklendi:

"Bir Cumhurbaşkanı, bir bakana 'Silkele' der mi? Elin, kulun değil o. Bakan, bakan, milletin bakanı. Bakanına ne der bir cumhurbaşkanı? 'Şu SGK borçlarını tahsil etmenin bir yöntemini bulun' der. Lafa bakar mısınız, 'Silkeleyin.' Burası pehlivan meydanı, gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Trakya dedin mi, er meydanı. Gel bir silkele bakalım. Lafa bakar mısın, 'Belediyeleri silkele.' Ayıptır ayıp!”

"Belediyelerin Borcu Gelirin Yüzde 2,7'si Bile Değil"

Belediyelerin SGK borçlarına haciz konulmasını "siyasi bir hamle" olarak değerlendiren İmamoğlu, belediyelere yönelik baskının nedeninin "seçim kaybı" olduğunu öne sürdü. Haciz işlemlerinin, CHP'li belediyeleri çalışamaz hale getirme amacı taşıdığını ifade eden İmamoğlu, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"SGK'nın 2024 yılı gelirleri 3,5 trilyon lira. Belediyelerin SGK borçlarının toplamı 96 milyar lira. Yani, bu borç SGK gelirinin yüzde 2,7’si bile değil. Şimdi 2,5 lira borcu olan belediyelerin üzerine çullanıyorsun, neden? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. 420'ye yakın belediyeyi CHP kazandı. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak. Allah akıl versin!"

İmamoğlu, belediyelerin borçlarına ilişkin çözüm önerileri sunduklarını ancak hükümetin bu konuda herhangi bir adım atmadığını dile getirdi. Konuyla ilgili Maliye Bakanı’na yazılı başvuru yaptıklarını belirten İmamoğlu, "Bir yapılandırma yapın, belediyeler borçlarını ödeyebilsin. Belediye, milletin belediyesi. Belediye hizmet yapıyor. Bu tarz kurumsallara bu şekilde müdahale edilir mi?" dedi.

"CHP'li Belediyelerin Borcunu Ödüyoruz"

İmamoğlu, AK Parti yönetiminden devraldıkları belediyelerde, mevcut borçların büyük kısmını kendilerinin ödediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"200'lerden 400'lere çıkan CHP'li belediyelerin 7-8 ayda borç yaptığına mı inanıyorsunuz? Biz, AK Partili belediyelerden kalan borçları ödüyoruz. Biz, CHP'li belediyelerin değil, AK Partili belediyelerin borçlarını ödüyoruz. Bu borçlar 20 yıl boyunca birikti. Belediye el değiştirince bir anda bu belediyelere çullanıyorsunuz."

"Hizmet Ediyoruz, İtibarımızı Zedeleyemezsiniz"

Bazı medya organlarının CHP'li belediyelere yönelik olumsuz haberler yayımladığını belirten İmamoğlu, bu haberlerin, belediyelerin kamuoyu nezdindeki itibarını zedelemeyi amaçladığını ifade etti. Ancak bu çabaların boşa çıkacağını vurgulayan İmamoğlu, "Bizim itibarımız milletin gönlüne girmiş. Ona sen hiçbir şey yapamazsın. Bizim derdimiz milletin parasını millete vermekle" dedi.

İmamoğlu, belediye hizmetlerinin durdurulmaya çalışıldığını, belediyelerin projelerinin engellenmeye çalışıldığını, ancak buna rağmen halka hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Kent Lokantası'nı neden açıyormuşuz? Kreş açıyormuşuz. Öğrencilere burs veriyormuşuz. Niye? Milletin parasını millete veriyoruz diye! Bunlar milletin parasını millete verme şiarını kaybettikleri için bize sataşıyorlar. Ama biz asla geri adım atmayacağız!"

"Trakya Er Meydanıdır, Gel Bir Silkele Bakalım"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belediyelerin hesaplarına haciz koyması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Silkeleyin" talimatını Trakya kültürü üzerinden eleştiren İmamoğlu, şu ifadelerle meydan okudu:

"Buradan açık söylüyorum: Trakya, er meydanıdır. Gel bir vatandaşımızı silkele bakalım. Silkeleyebilir misin? Senin yüreğin yetmez. Trakya er meydanıdır, burası pehlivan meydanı! Gel bir silkele bakalım."

CHP'li Belediye Başkanlarına Çağrı: "Birlikte Direnelim"

İmamoğlu, CHP'li belediyelere uygulanan haciz ve bloke kararlarının siyasi olduğunu bir kez daha yineleyerek, CHP'li belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Bu baskılara karşı birlikte mücadele etme vurgusu yapan İmamoğlu, "Halkın malını halktan esirgeme girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz" mesajını verdi.

Belediyelerin hesaplarına haciz koyulmasının, belediyelerin hizmet sunmasını aksatacağını belirten İmamoğlu, bu kararların vatandaşı mağdur edeceğini dile getirdi. "Bu paralar öğrencilere burs, çocuklara süt, yaşlılara yardım, altyapıya hizmet için kullanılıyor. Bu paraları keserseniz, bu hizmetlerin hepsi aksar" uyarısında bulundu.

İmamoğlu’ndan İktidara Mesaj: "Seçim Kaybettiniz, Kabullenin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde, AK Parti’nin "seçim kaybetmenin acısını belediyelerden çıkarmaya çalıştığını" öne sürerek şu sözlerle seslendi:

"Belediyeleri kaybettiniz, bunu kabullenin. 850 belediye olunca ne yapacaksınız? Hangi birine el koyacaksınız? Hangi birine haciz koyacaksınız? Hangi birini susturacaksınız? Bir sonraki seçimde CHP'li belediyeler 420'den 850'ye çıkacak. Ne yapacaksınız o zaman? Allah akıl versin. Bu işlerin sonu kötü."

Haciz ve Bloke Kararına Tepki Büyüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu 6 CHP’li belediyenin SGK borçları nedeniyle hesaplarına haciz ve bloke konulduğu açıklanmıştı. İmamoğlu, bu kararı "belediyelere yönelik siyasi operasyon" olarak nitelendirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun, "Burası pehlivan meydanı, gel bir silkele bakalım" sözleri, açılış törenine damga vurdu. Törende vatandaşların İmamoğlu'na destek vermesi ve alkışlarla tezahürat yapması dikkat çekti.

Kaynak : PHA