Vali Dr. Osman Varol, KOSGEB’in Adıyaman'da yürüttüğü projeler ve sağladığı teşviklerle bölgedeki girişimcilerin desteklendiğini vurguladı. Görüşmede, KOBİ’lerin iş hacmini genişletmek, üretim kapasitelerini artırmak ve nitelikli istihdam sağlamak amacıyla sunulan desteklerin önemine değinildi.

"KOSGEB'in Desteğiyle Girişimciliği Yaygınlaştıracağız"

Ziyarette, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Keleş, KOSGEB’in il genelinde gerçekleştirdiği projeler, girişimciliği teşvik etme çalışmaları ve KOBİ’lere yönelik finansal destek programları hakkında Vali Dr. Osman Varol’a bilgi verdi. Keleş, KOSGEB’in sunduğu desteklerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Vali Osman Varol ise, girişimciliğin yaygınlaştırılmasının ve KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasının bölgesel kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, bu süreçte KOSGEB'in aktif rol üstlendiğini ifade etti. Vali Varol, kamu kurumları, özel sektör ve girişimciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin sonunda, Vali Dr. Osman Varol, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Keleş'e yeni görevinde başarılar dileyerek, bölge ekonomisine katkı sunacak çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak : PHA