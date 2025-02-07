İmamoğlu: “Cumhurbaşkanı’nın Tek Derdi Yine Bizim İcraatlarımız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini ve Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, “Neymiş, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir, ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz.” ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle yanıt verdi:

- “Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş.”

- “Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, 'Gazze, ABD toprağı olacak' diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi.”

- “İki yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, üç gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz.”

İmamoğlu’ndan Trump’a Sessizlik Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Gazze ABD toprağı olacak" şeklindeki sözleri uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Erdoğan’ın bu açıklamalara henüz doğrudan bir yanıt vermemesi dikkat çekti. İmamoğlu, Erdoğan’ın bu sözlere sessiz kalmasını eleştirerek, Trump’a aynı sertlikte bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde Gazze konusunda Türkiye’nin tutumu üzerine çeşitli eleştiriler gündeme gelirken, İmamoğlu, Erdoğan’ın sadece iç politikada muhalefete karşı sert çıkışlar yapmasının değil, dış politikada da net bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'ndan Erdoğan’a İcraat Mesajı: “Gerçekleri Kabul Edin”

İmamoğlu, İBB yönetimi olarak İstanbul’da büyük projelere imza attıklarını ve hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. Erdoğan’ın “23 yılda yapılamayanları 5 yılda yaptılar” iddiasına sert tepki göstermesi üzerine, İmamoğlu şu mesajı verdi:

- “İstanbul’da hizmet üretiyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz, halkımız için çalışıyoruz. Gerçekleri kabul edin.”

- “Halkımızın nasıl bir belediyecilik anlayışını tercih ettiğini görmek istiyorsanız İstanbul’un sokaklarına çıkın.”

- “Bu şehir için gece gündüz çalışıyoruz. Engellemelere rağmen, baskılara rağmen vatandaşın refahı için projelerimizi sürdürüyoruz.”

İmamoğlu, ayrıca İBB’nin 5 yıllık yönetiminde sosyal yardımlardan ulaşım projelerine, çevre düzenlemelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Yerel Seçimler Öncesi Gerilim Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki bu sert açıklamalar, yerel seçimler öncesinde siyasi tansiyonun daha da yükseleceğini gösteriyor.

- Erdoğan, İstanbul’da AK Parti yönetiminin 23 yılda yaptıklarının yok sayıldığını ve İBB yönetiminin başarısız olduğunu savunurken,

- İmamoğlu ise Erdoğan’ın asıl gündeminin halkın sorunları değil, kendisine yönelik eleştiriler olduğunu ve iktidarın Gazze gibi önemli konularda yeterli tepki göstermediğini öne sürüyor.

Özellikle Gazze konusunun seçim sürecinde daha fazla gündeme gelmesi ve muhalefetin hükümetin dış politikasını daha sert bir şekilde eleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan-İmamoğlu Çekişmesi Seçimlere Damga Vuracak

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul’un mevcut yönetimini hedef alan sert söylemleri, AK Parti’nin yerel seçim kampanyasının en önemli stratejilerinden biri olacak.

- Ekrem İmamoğlu ise, Erdoğan’a karşı verdiği yanıtta yalnızca İstanbul’a yönelik politikaları değil, Türkiye’nin dış politika duruşunu da sorguluyor.

- Gazze konusundaki sessizliği gündeme getiren İmamoğlu, Erdoğan’ın uluslararası krizlere gösterdiği tepkilerde tutarlı olmadığını iddia ederek, siyasi bir mesaj veriyor.

Yerel seçimlere sayılı aylar kala, Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki polemiklerin daha da sertleşmesi ve siyasi kampanyaların sert söylemlerle şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA