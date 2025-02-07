Erdoğan’dan Muhalefete: “Yönettikleri Belediyelerde Çöküş Dönemi Başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un yönetimi konusunda eleştirilerde bulunarak, muhalefetin yönettiği büyükşehir belediyelerinin hizmet üretemediğini ve şehirlerin altyapı sorunlarıyla boğuştuğunu dile getirdi. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- “Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor.”

- “Artık İstanbul’da yanan otobüslerden geçilmiyor. İş öyle bir yere vardı ki kendi televizyon kanallarında ekran yüzleri dahi isyan noktasına geldi.”

- “Muhalefet belediyeciliği fetret dönemi yerini çöküş dönemine bıraktı.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 23 yılda yapılamayanları 5 yılda başardıklarına yönelik ifadelerine karşı çıkan Erdoğan, “Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir, ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor.” diyerek, İBB yönetimini kanıt sunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Deprem ve Konut Projelerine Vurgu: “Sözümüzü Tuttuk”

Konuşmasında 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, hükümetin hızla harekete geçtiğini ve 202 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirtti. Deprem sonrası yapılan konut projeleri hakkında şu detayları paylaştı:

- “Son 2 yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık.”

- “Şu ana kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını teslim ettik.”

- “Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitireceğiz, yılbaşına kadar toplam 453 bin konut tamamlanacak.”

Muhalefetin depreme ilişkin eleştirilerine de cevap veren Erdoğan, “Deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Depremzedelere hakaret ettiniz. Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi utanmıyorsunuz?” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı’na Vurgu: “Birlik ve Beraberliğimizi Sürdüreceğiz”

Erdoğan, konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, iç siyasi çekişmelere rağmen birlik ve beraberliklerini koruyacaklarını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, şu mesajı verdi:

“Son 23,5 yıldır olduğu gibi yine ‘Ben’ değil, ‘Biz’ diyeceğiz.”

“Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyeceğiz.”

“Biz çıkar birliği değil, dava arkadaşlığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır güvenliği ve milli güvenliğe tehdit oluşturan unsurlara karşı mücadelenin süreceğini belirterek, “Sınırlarımız içinde ve ötesinde milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

“Ekrem İmamoğlu'na ve Muhalefete Sert Eleştiriler: ‘Her Tırtıldan Kelebek Olmaz’”

Muhalefetin belediyecilik anlayışını ve vaatlerini de eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

- “Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlaradır. Hani bedava ev yapıyordunuz? Hani her şeyi ücretsiz sağlıyordunuz? Ne oldu?”

- “Bizi eleştireceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Niçin yapmadınız?”

- “Her tırtıldan kelebek olmaz. Maalesef bunların kozasından da ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmıyor.”

İmamoğlu’nun projelerini eleştiren Erdoğan, “Bay Ekrem kendine gel. Marmaray ile bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 271 milyon yolcu taşıdık. Verdiğim rakamlara dikkat et, ondan sonra da kendine gel.” sözleriyle, merkezi yönetimin ulaştırma projelerinde gösterdiği başarılara dikkat çekti.

Erdoğan’dan Seçim Öncesi Net Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması, yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul ve diğer büyükşehirlerde AK Parti’nin politikalarını vurgulayan sert bir çıkış olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nu ve muhalefetin belediyecilik anlayışını doğrudan eleştirirken, AK Parti’nin hizmetlerini ve yatırımlarını öne çıkardı.

Özellikle deprem konut projeleri, ulaşım yatırımları ve sosyal hizmetler gibi alanlarda AK Parti’nin çalışmalarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iddialarını ispatlamaya davet ederek seçim öncesi sert bir mesaj verdi.

Yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul özelinde nasıl bir kampanya yürüteceği, Erdoğan’ın konuşmasındaki mesajların seçim stratejisinin temel taşlarından biri olacağını gösteriyor.

Kaynak : PHA