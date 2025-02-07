7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunuyordu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.K., 6 Şubat 2025 günü saat 18.10'da il merkezinde yakalandı.

Uzun süredir firari olduğu belirlenen şahsın, yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucu saklandığı adreste tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Cezaevine Teslim Edilecek

Yakalanan şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilecek.

Yetkililer, terör örgütleriyle mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü ve örgüt üyelerinin adaletten kaçamayacağını vurguladı.

FETÖ ile Mücadele Devam Ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı operasyonların kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğünü kaydetti.

Kaynak : PHA