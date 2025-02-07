Yoğun Kar Yağışı Sincik’te Ulaşımı Aksattı

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Sincik ilçesindeki köy yollarında ulaşımı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sincik ilçesine bağlı 12 köy yolu tamamen kapandı. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, yolların kapanmasına ve ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sincik’te kar kalınlığı bazı bölgelerde yarım metreyi geçti. Kar nedeniyle yolların kapanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını duyurdu.

Ekipler Seferber Oldu

Adıyaman İl Özel İdaresi ve Sincik Belediyesi ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak, buzlanma ve tipi nedeniyle çalışmaların zaman zaman yavaşladığı bildirildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kış lastiği ve zincir kullanmadan yola çıkmamaları gerektiği ve acil bir durum olmadığı sürece yola çıkmamalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sincik’te etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezinde taşımalı eğitim verilen ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada öğrencilerin güvenliği için eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, veliler ve öğrenciler hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle köy yollarında yaşanabilecek risklere karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yetkililer, köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri ise, Sincik ve çevresinde kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Özet:

- Sincik’te yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

- İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- İlçe merkezinde taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.

- Vatandaşlar ve sürücüler kar ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

- Kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sincik’teki yoğun kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Kar yağışı ve yol durumu hakkında yeni gelişmeler oldukça paylaşılmaya devam edecek.

Kaynak : PHA