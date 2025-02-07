Kahta Belediye Başkanı Mehmet Hallaç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, deprem sonrası şehirde yürütülen çalışmalar, eksiklikler ve geleceğe dönük atılması gereken adımlar masaya yatırıldı. Başkan Hallaç, depremde hayatını kaybedenleri anarak, Kahta’nın afetlere karşı dirençli bir kent haline gelmesi için alınması gereken önlemleri açıkladı.

6 Şubat Depremi: "Birlik ve Dayanışma Ruhu En Büyük Gücümüzdür"

Belediye Başkanı Mehmet Hallaç, konuşmasında 6 Şubat depreminin yalnızca bir doğal afet değil, aynı zamanda milletin dayanışma ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir sınav olduğunu belirtti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımların, arama-kurtarma ekiplerinin fedakârlıklarının ve halkın dayanışmasının unutulmaz bir iz bıraktığını ifade eden Hallaç, bu felaketten çıkarılması gereken en önemli dersin şehirlerin depreme dayanıklı inşa edilmesi gerektiği olduğunu vurguladı.

"Bu felaketten çıkarılacak en büyük ders, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Halkımızın can güvenliğini sağlamak için hepimiz daha fazla sorumluluk almak zorundayız."

Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele: "İnsan Hayatını Tehdit Eden Bir Tehlike"

Başkan Hallaç, depremde en büyük yıkımın kaçak ve ruhsatsız yapılar nedeniyle yaşandığını belirterek, Kahta Belediyesi’nin bu alanda kararlı bir mücadele başlattığını açıkladı. Kahta’nın deprem güvenliği açısından güçlü bir şehir haline gelmesi için alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

✅ Kaçak yapıların tespit edilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması.

✅ Kent bilinci oluşturmak için halkı bilinçlendirme çalıştayları ve paneller düzenlenmesi.

✅ Mühendislik kurallarına uygun, depreme dayanıklı yapıların teşvik edilmesi.

✅ Kahta’nın ilk büyük kentsel dönüşüm projesinin Eski Çarşı bölgesinde başlatılması.

Başkan Hallaç, "Kaçak yapılaşma sadece bir mülk değil, insanların hayatını tehdit eden bir tehlikedir" diyerek, bundan sonra kentte kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz yumulmayacağını ifade etti.

Depreme Dayanıklı Kent Stratejisi Hazırlanıyor

Kahta Belediyesi, mevcut yapı stoğunu bilimsel verilere dayanarak analiz edecek ve depreme dayanıklı şehirleşme stratejisi geliştirecek. Başkan Hallaç, "Kahta'nın deprem riskini azaltmak için kapsamlı bir 'Depreme Dayanıklı Kent Strateji Belgesi' hazırlayacağız" diyerek, bu belge için mühendisler, akademisyenler ve şehir plancılarının katkılarının alınacağını belirtti.

Bu belge, yalnızca mevcut risklerin belirlenmesi için değil, aynı zamanda Kahta’nın gelecekte daha güvenli bir şehir olması için bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor. Belediye meclisine sunulacak olan strateji belgesiyle, kentsel dönüşüm ve yapı denetim süreçleri bilimsel kriterlere göre şekillenecek.

Deprem Sonrası Konut Projeleri Hızla Devam Ediyor

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Hallaç, devletin TOKİ ve AFAD iş birliğiyle deprem bölgesinde hızla konut projeleri başlattığını ve Kahta’da da Emlak Konut tarafından yapılan deprem konutlarının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

"Depremzedelerimizin güvenli konutlara kavuşması için projeler hızla ilerliyor. En kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek."

Filistin İçin Destek Mesajı: "Trump’ın Gazze Kuşatma Planı İnsanlığa Tehdittir"

Kahta Belediye Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi kuşatma planına sert tepki göstererek, Filistin halkına destek mesajı verdi. Başkan Hallaç, bu planın yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlığa karşı bir tehdit olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu Filistin halkının yanında yer almaya çağırdı.

"Filistin halkının haklı mücadelesini destekliyoruz. Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmak zulme ortak olmaktır. Kahta Belediyesi olarak, Trump’ın Gazze’yi kuşatma planını kınıyor, Filistin halkının özgürlüğü için dayanışmamızı sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."

Meclis Üyelerinden Çağrı: "Sağlam Binalar Can Kurtarır"

Kahta Belediye Meclisi Üyesi Bedir Elçi, 6 Şubat 2023 depreminde çocuğunu kaybeden bir baba olarak duygusal bir konuşma yaparak, yapı güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

"Depremde en çok yıkılan binaların kaçak ve sağlam olmayan yapılar olduğunu gördük. Sağlam binalar ise can kurtardı. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Kahta'nın geleceği için siyasi kaygıları bir kenara bırakmalı ve halkımızın güvenliği için ne gerekiyorsa yapmalıyız."

Elçi, kaçağa göz yuman veya denetimleri ihmal eden hiçbir yetkilinin affedilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kahta Belediyesi’nden Kamuoyuna Çağrı

Toplantının sonunda konuşan Başkan Mehmet Hallaç, Kahta’nın daha güvenli bir şehir haline gelmesi için halkın da sürece destek vermesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

"Kahta halkının güvenli bir şehirde yaşaması için gereken tüm önlemleri alacağız. Kaçak yapılaşmayı engellemek ve şehir planlamasını mühendislik kurallarına uygun hale getirmek için çalışacağız. Halkımızı da bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Güvenli bir gelecek ancak hep birlikte inşa edilebilir."

Toplantı Sonuçları ve Alınan Kararlar

- Kaçak yapılaşmaya karşı sıkı denetimlerin uygulanması.

- Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması.

- Kahta’nın deprem risk analizinin yapılması ve "Depreme Dayanıklı Kent Strateji Belgesi"nin hazırlanması.

-Filistin halkına destek mesajı ve ABD’nin Gazze politikalarının kınanması.

Kahta Belediye Meclisi, toplantıyı depremde hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sonlandırdı.

Kaynak : PHA