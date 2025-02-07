Gece 4:17'de Saat Kulesine Karanfil Bırakıldı

Depremin meydana geldiği saat olan 04:17’de, Adıyaman Saat Kulesi önünde bir araya gelen DEM Parti yöneticileri, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar, depremde yaşamını yitirenler anısına karanfil bıraktı.

Basına açıklamada bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, depremde yaşanan can kayıplarının ihmal ve yetersiz önlemler nedeniyle arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem değil, ihmaller öldürdü. 6 Şubat 2023’te yaşanan felaketten ders çıkarılmadı. Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde yaşayan insanlar hâlâ temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Konteynerlerde yaşam mücadelesi veriliyor. Barınma, sağlık ve istihdam konularında hâlâ ciddi eksiklikler var. İktidar, büyük sözler verdi ancak 2 yıl geçmesine rağmen çözümler üretilmedi."

Kahta İlçesinde Depremzedeler Ziyaret Edildi

DEM Parti heyeti, anma programının sabah saatlerinde Kahta ilçesi ziyaretiyle devam etti. Kahta DEM Parti İlçe Binası’nda partililerle bir araya gelen Bakırhan ve beraberindeki heyet, daha sonra 100. Yıl Parkı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirerek bölgedeki ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi.

Esnaflar, artan maliyetler ve ekonomik durgunluk nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini, deprem sonrası toparlanmanın geciktiğini ifade ederken, Bakırhan ise hükümetin yerel esnafı desteklemesi gerektiğini belirtti.

Depremde Hayatını Kaybedenler Mezarlıklarda Anıldı

Kahta’daki programın ardından, Kahta Mezarlığı ziyaret edilerek, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Bakırhan ve DEM Parti heyeti, burada kısa bir anma gerçekleştirdi.

Daha sonra Adıyaman merkeze geçen DEM Parti heyeti, Karapınar Mezarlığı’nda da depremde yaşamını yitiren yurttaşları andı. Mezar başlarında dualar edilerek, karanfiller bırakıldı.

"Adıyaman Halkı Hâlâ Mağdur, Sorunlar Çözülmeyi Bekliyor"

DEM Parti, anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman halkıyla geniş katılımlı bir halk buluşması gerçekleştirdi. İnci Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Halk buluşmasında konuşan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, iktidarın deprem bölgesine yönelik ihmalkâr tutumunu eleştirdi ve Adıyaman halkının hâlâ temel insani ihtiyaçlar konusunda mağduriyet yaşadığını vurguladı:

"Depremden bu yana geçen 2 yılda Adıyaman halkının çektiği sıkıntılar bitmedi. On binlerce insan konteynerlerde yaşamaya mahkûm edildi. Depremzedelere verilen sözler yerine getirilmedi. Konutlar tamamlanmadı, sağlık hizmetleri yetersiz, eğitim alanında büyük sorunlar var. İstihdam yok, iş yerleri kapandı, ekonomik zorluklar halkı daha da çaresiz bırakıyor."

Bakırhan, iktidarın rant odaklı projelere yöneldiğini, depremzedelerin ise görmezden gelindiğini ifade ederek, şu çağrıda bulundu:

"Adıyaman halkı yalnız değildir. DEM Parti olarak halkımızın yanındayız. Barınma ve sosyal haklar konusunda iktidarın sorumluluklarını yerine getirmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Depremzedelerin haklarını almak için halkımızla birlikte direnmeye devam edeceğiz."

Anma Programı: Depremzedeler İçin Çözüm Çağrısı

DEM Parti’nin 6 Şubat anma programı kapsamında yapılan ziyaretler ve halk buluşması, depremzedelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, hükümetin bu sorunları çözme konusunda somut adımlar atması gerektiği mesajını verdi.

DEM Parti yöneticileri, depremzedelerin haklarını savunmaya devam edeceklerini ve bölgedeki sorunların takipçisi olacaklarını belirterek, iktidara bir kez daha halkın sesini duyması ve acil çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA