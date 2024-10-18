Deprem Şehitliği’nin bakım ve onarımı, Adıyaman’ın yaralarını sarmak adına önemli bir adım olacak. Ayrıca, İBB tarafından hayata geçirilecek İstanbul Bulvarı ve 4. Çevre Yolu projeleri de kentin modernleşme sürecine büyük katkı sağlayacak.

"Adıyaman Deprem Şehitliği Onarılıyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’daki önemli projelerini duyurdu. Tutdere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiği Adıyaman’da, Belediye Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği’nin İBB tarafından onarılacağını açıkladı. Bu proje, Türkiye’nin tanınmış mimarlarının katkılarıyla hızla hayata geçirilecek.

Tutdere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu projeyle Adıyaman’a verdiği desteği vurgulayarak, "Çalışmalar tüm detaylarıyla devam ediyor. Şehitlerimizin anısını yaşatmak, onların hatırasına layık olmak için büyük bir çaba sarf ediliyor" dedi.

"Adıyaman’a Yeni Yollar: İstanbul Bulvarı ve 4. Çevre Yolu Geliyor"

Deprem Şehitliği projesiyle sınırlı kalmayan İBB, Adıyaman’da şehir altyapısına yönelik büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Tutdere, İBB tarafından yapılacak olan İstanbul Bulvarı ve 4. Çevre Yolu projelerini de duyurdu. Bu projelerin kentin ulaşım ağını güçlendireceğini ve Adıyaman’ın çehresini modernleştireceğini belirten Tutdere, “Şehrimize yakışan büyük bir adım atıyoruz. Bu projelerle Adıyaman’ın geleceği daha parlak olacak,” dedi.

"Ankara’dan Büyük Destek: Atatürk Parkı Projesi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine ek olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da Adıyaman’a önemli bir katkı sağlayacağı duyuruldu. Yavaş, şehri ziyaret ederek Aşağı Karapınar Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan Atatürk Parkı projesi için destek verdi. Başkan Tutdere, bu projeyle Adıyaman’ın sosyal ve yeşil alanlarının genişleyeceğini vurgulayarak, “Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için zamana ve birliğe ihtiyacımız var. Bu projelerle şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman’ın Çehresi Değişiyor"

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nin desteğiyle Adıyaman, hem tarihine sahip çıkarken hem de modernleşme yolunda büyük adımlar atacak. Deprem Şehitliği’nin onarımı ve büyük altyapı projeleri, kentin yeniden inşası ve geleceğe hazırlanması açısından kritik önem taşıyor.

"Türkiye Belediyeler Birliği’nin Desteği"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda Adıyaman’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. İmamoğlu, bu ziyaret sırasında depremde hayatını kaybeden Adıyamanlıları kabirleri başında anarak dualar etmiş ve şehitlerin anısını yaşatmak adına gerekli çalışmaları başlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak : PHA