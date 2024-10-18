Uçum, "O süreçler tarihe mal oldu, tekrar edilmeyecek" dedi. Uçum ayrıca terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve terörün Türkiye sınırları içinde neredeyse tamamen tasfiye edildiğini vurguladı.

"Çözüm Süreci İddiaları Asılsızdır"

Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada, çözüm sürecine ilişkin iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, "Siyonizmin saldırganlığı sebebiyle bir 'çözüm süreci' başlatılıyor iddiası son derece saçmadır ve Türkiye’nin gücünün farkında olmamaktır" ifadelerini kullandı. Uçum, devletin daha önce sonuç alamadığı yöntemleri tekrar denemeyeceğini vurgulayarak, "Devlet, 15 Temmuz’dan sonra uyguladığı güçlü siyasi ve askeri stratejilerden geri adım atmaz" dedi.

"TBMM Diyalogun Merkezi Olmalı"

Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) diyalog ve yapıcı dilin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "TBMM, halkın görev verdiği en yüksek devlet erkidir. Her partiden, her aktörden yapıcı bir dil ve diyalog beklenir" dedi. Ayrıca Uçum, TBMM'de seçimlerin yenilenmesi veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmaların asılsız olduğunu belirtti.

DEM Partisi Tartışmaları

Mehmet Uçum, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM) yönelik açıklamalarında, DEM’in terör vesayetinden kurtulma fırsatı sunulduğunu belirterek, "DEM bu fırsatı değerlendirirse, TBMM’de terör vesayeti son bulur. Aksi halde bu vesayet hukuk yoluyla tasfiye edilir" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Yanıt

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Uçum’un açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Doğan, paylaşımında, Uçum’a "Kötülüklerin Başdanışmanı" diyerek hitap ederken, "Sizin gibi vesayetçileri tanıyoruz. Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA