Özkaya, AYM’nin verdiği bireysel başvuru kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, Can Atalay kararıyla bu konuda açık bir yanıt verdiklerini söyledi.

"Bireysel Kararlarımız Bağlayıcıdır"

Özkaya, AYM'nin bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığına yönelik bir soruya, "Anayasa Mahkemesi bu görüşünü kararlarıyla açıkça belirtmiştir. Bunu tartışmaya gerek görmüyoruz. Can Atalay ile ilgili verdiğimiz son kararda bu sorunun cevabı açıkça verilmiştir. Aksi yapılan yorumlar münferit bir görüş olarak değerlendirilebilir" yanıtını verdi.

"HDP Kapatma Davası: Gecikmenin Sebebi İddianame"

HDP hakkında devam eden kapatma davasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Özkaya, dosyanın raportörde olduğunu ve esas incelemenin devam ettiğini belirtti. Özkaya, "HDP davasında sürecin uzamasının tek sebebi iddianamenin niteliği ve içinde yer alan adli sürecin devam etmesidir. Bu iddianamede 900’den fazla dava bulunuyor" dedi. Özkaya ayrıca, 451 HDP'li hakkında siyasi yasak talebi olduğunu vurguladı.

"Devlet Bahçeli'nin AYM Hakkındaki Açıklamaları"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" yönündeki açıklamaları hakkında da konuşan Özkaya, "Bu tür konulara yanıt vermek tartışmaları büyütür. Anayasa Mahkemesi olarak kararlarımızla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları Yasası: "En Kısa Sürede Karara Bağlayacağız"

Sokak hayvanlarına ilişkin kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava hakkında da bilgi veren Özkaya, "Dosyanın ilk incelemesi tamamlandı. Yürütmenin durdurulması konusu heyet tarafından tartışıldı. En kısa sürede gündeme alıp, karara bağlayacağız" dedi.

"Anayasa'nın İlk 4 Maddesi Tartışmaları"

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yorumları hakkında konuşan Özkaya, "Bu konular bizim görev alanımız dışında. Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil" diyerek tartışmalara girmedi.

Kaynak : PHA