"Eski Tip Ehliyetler İçin Son Tarih: 31 Aralık 2024"

Bakanlık, 1 Ocak 2016’da devreye giren yeni tip ehliyet sistemine geçiş yapmayan yaklaşık 3 milyon kişinin hâlâ eski tip ehliyet kullanmaya devam ettiğini belirtti. Daha önce pandemiden dolayı ertelenen son tarih, 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı, bu tarihin bir kez daha ertelenmeyeceğini vurguladı ve sürücülere ehliyetlerini yenileme çağrısında bulundu.

"1 Ocak 2025’ten İtibaren Cezalar Uygulanacak"

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere ilk ihlal durumunda 12 bin 978 TL para cezası kesilecek. Ayrıca sürücüler ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyarılacak. Bu uyarıya rağmen ehliyetlerini yenilemeyen ve yeniden trafiğe çıkan sürücülerin ehliyetleri ikinci ihlalde askıya alınacak.

"Ehliyet Yenileme İşlemleri"

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemlerinin oldukça basit olduğunu ve kısa sürede tamamlanabileceğini açıkladı. Sürücülerin ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Ehliyet yenileme ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

"Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Belgeler"

Kimlik belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösteren belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Sistem üzerinden kontrol edilmekte olup, ayrıca e-Devlet üzerinden de alınabilir)

Ödemeler Nüfus Müdürlüklerinde Yapılmayacak

Ehliyet yenileme ödemeleri nüfus müdürlüklerinde yapılamıyor. Bu ödemeler, mobil bankacılık uygulamaları veya ATM'ler aracılığıyla ehliyet sahibinin kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak : PHA