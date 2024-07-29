Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’den gelen açıklamalara cevaben sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Filistin meselesinde hiç kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur" mesajı verdi

Altun konuyla ilgili yazılı mesajında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanımız, kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider değildir. İsrail hükümeti ve kabine üyeleri Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileridir. Dünya kamuoyunun gözünde çoktan hüküm giymişlerdir. Uluslararası mahkemelerce mahkûm edilmeleri sadece bir zaman meselesidir. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlediğini ifade eden Altun, şu görüşlere yer verdi:

"İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler. O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar. İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail’i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler. Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler. İsrail'e mesajımız gayet açıktır: Kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin. İsrail’i yönetenler bölgemizi daimi bir savaşa mahkûm etmektedir. Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz. Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz.”