Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ve beraberindekiler Medya ve Basın Sitesindeki konteynerde Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mahir Alan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Karakuş, Adıyaman'daki özellikle motosiklet kullanımın yoğun olduğunun altını çizerek, denetimlerin daha sıklaşacağını belirterek, vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, basın mensuplarından destek istedi.

Alan ise ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını mercek altına aldıklarını belirterek, destek verdiklerini söyledi.



Kaynak : PHA