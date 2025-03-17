"Anadolu Yerel Medyası, Demokrasi İçin Hayati Bir Unsurdur"

İGF Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anadolu basınının demokrasinin temel taşlarından biri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu yerel medyası, yıllardır Basın İlan Kurumu’ndan aldığı resmi ilanlarla gazetecilik görevini ifa etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde halk, haberleri ve gelişmeleri yerel medyadan takip etmektedir. Ancak, resmi ilanlarla ilgili yaşanan sorunlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle Anadolu yerel basını, her geçen gün daha fazla sıkıntıya sürüklenmektedir."

"BİK, Anadolu Medyasının Sorunlarına Çözüm Üretmekle Yükümlüdür"

İGF açıklamasında, BİK’in resmi ilan politikalarına ilişkin eleştiriler getirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Resmi ilan pastası küçülürken, bu ilanları artırmak için hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Son olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) aldığı karar doğrultusunda, genel kurul ilanları artık odaların resmi internet sitelerinde yayımlanacaktır. Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu ve BİK Genel Kurulu üyelerinin bu konuya kayıtsız kalması düşündürücüdür. Basın İlan Kurumu’nun görevi, Anadolu yerel medyasının sorunlarını çözmektir. Ancak görünen o ki, bu görev yerine getirilmek yerine medya kuruluşlarına ‘kapanın’ baskısı yapılmakta, ilan hakları ellerinden alınmaktadır. Bu, demokrasiye doğrudan bir darbedir."

"BİK Analitik Sistemi Kamuoyuna Açıklanmalıdır"

Açıklamada, BİK tarafından kullanılan Analitik Sistemi ile ilgili soru işaretlerine de dikkat çekildi:

"BİK Analitik Sistemi’nin sağlıklı çalışmadığı ve ilan kesintilerinde kullanıldığı iddiaları endişe vericidir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu temsilen BİK Genel Kurulu’na seçilen 6 gazeteci temsilcisi, Anadolu medyasını temsil etmek bir yana, verdikleri sözleri dahi yerine getirmemiştir. BİK Analitik sistemine ne kadar harcama yapıldığı, sistemin hangi yazılım şirketi tarafından geliştirildiği ve maliyetinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Eğer bu rakamlar açıklanamıyorsa, sistemin sorumluları derhal istifa etmelidir. BİK Analitik sistemine gerçekten 3 milyon 500 bin dolar ödeme yapıldı mı? Bu soruların cevabı kamuoyuna net bir şekilde verilmelidir."

"Anadolu Basınının Mücadelesi Devam Edecek"

İGF Yönetim Kurulu, Anadolu’daki yerel medya kuruluşlarının haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceklerini ve Basın İlan Kurumu’nun faaliyetlerini yakından takip edeceklerini belirtti. Açıklamada, şeffaf bir medya ekosistemi ve adil bir ilan politikası için tüm ilgili kurumları sorumluluk almaya davet edildi.

Kaynak : PHA