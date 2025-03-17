Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Malzemeler

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

66 adet sentetik hap

24 gram bonzai

7 gram metamfetamin

2 gram bonzai hammaddesi

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı

Yakalanan 28 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarmadan Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık Mesajı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayarak, zehir tacirlerine karşı operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu tür operasyonlara vatandaşların da destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam edeceği ve uyuşturucu satıcılarına karşı sert önlemler alınacağı vurgulandı.

Kaynak : PHA