Bakan Yerlikaya’nın başkanlık ettiği toplantıya, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda ele alınan ana gündem maddeleri, Türkiye genelinde güvenliği sağlama ve suçla mücadele konularına odaklandı. Yerlikaya, toplantının en önemli başlıklarından birinin, ülke genelinde meydana gelen asayiş olaylarının detaylı değerlendirilmesi olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, arama kararı çıkarılan şahıslar, yakalaması bulunan suçlular, kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlar gibi konuların da masaya yatırıldığını belirtti.

Özellikle kadına yönelik şiddet, sanal dolandırıcılık ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlarla mücadele konularının toplantıda öncelikli olarak değerlendirildiğini vurgulayan Yerlikaya, bu tür suçlara karşı alınacak önlemler ve yürütülecek operasyonel faaliyetlerin planlandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaz kış demeden, yılın 365 günü görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, suçla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve vatandaşların huzurunu sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA