Ayrıca, 16 tıp fakültesi, 11 diş hekimliği, 9 mühendislik ve 2 eczacılık fakültesi gibi prestijli bölümlere toplamda 63 öğrenci yerleştirildi. Bu başarı, okulun eğitimdeki üstün performansını bir kez daha kanıtladı.

"Okulun Başarılarında Özverili Çalışmanın Rolü"

Okul Aile Birliği Başkanı Sibel Peyker, bu başarıların arkasında okul yönetimi ve öğretmenlerin büyük özverisinin yattığını vurguladı. Peyker, "Başarı, yalnızca çaba ve emekle mümkündür. Okul yönetimi ve öğretmenlerimizin gösterdiği üstün gayretler, Besni ilçemizin eğitimine yaraşır sonuçlar doğurmuştur. Eğitim Bayramı'nın ilk ve tek ev sahibi olan Besni, bu başarıyla hak ettiği gururu bir kez daha yaşamış ve ilçemizin eğitimdeki öncü rolünü pekiştirmiştir. Bu sonuç, Besni'nin eğitimine ve geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirmektedir," dedi.

"Yoğun Çalışma ve Disiplinin Meyvesi"

Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Müdürü Şükrü Karadeniz, okulun başarısının yoğun çaba ve disiplinin bir ürünü olduğunu ifade etti. Karadeniz, "Bu başarı, uzun soluklu ve titizlikle yürütülen çalışmaların bir sonucudur; hiçbir başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladık. Tek amacımız, öğrencilerimizin geleceğini en iyi şekilde şekillendirmek ve onları ülkemizin aydınlık yarınlarına en güçlü şekilde hazırlamaktır. Bu bilinçle, gece gündüz demeden çalışarak, bize emanet edilen öğrencilerimize en iyi şekilde sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Çünkü biliyoruz ki onların başarısı, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Bugün emeğimizin karşılığını görmek, hepimiz için tarifsiz bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."

"Destekçilere Teşekkür ve Gelecek Hedefleri"

Karadeniz ayrıca, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. "Bu büyük başarıda yanımızda olan ve bizi destekleyen hayırsever Ali Erdemoğlu başta olmak üzere Erdemoğlu ailesine, her zaman yanımızda hissettiğimiz Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal’a, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Demirel’e, fedakârca çalışan idari ekibimize ve öğrencilerimizi yetiştirmek için emek veren değerli öğretmenlerimize, sorumluluk duygusuyla üzerine düşeni yapan velilerimize çok teşekkür ederiz. Besni ve güçlü Türkiye ideali için azimle çalışarak, bu amaca katkı sunan öğrenciler yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Okulumuzun adını zirveye taşıyan öğrencilerimizle gurur duyuyor ve onların bundan sonraki eğitim hayatlarında da birçok başarıya imza atmalarını diliyoruz," dedi.

Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi, bu büyük başarıyla adını Türkiye'nin en başarılı okulları arasına yazdırırken, Besni ilçesinin eğitimdeki öncü rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA