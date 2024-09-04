Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arı üreticilerimize yönelik desteklerimiz devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile Adıyaman Arı Üreticileri Birliği tarafından müşterek yürütülen ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Afet Bölgesi Adıyaman İlinde Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında bu önemli dağıtım yapılmıştır," ifadelerine yer verildi.

Proje, arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Afet Bölgesi ilan edilen Adıyaman'da, üretim ve istihdamı desteklemeyi hedefliyor. Adıyaman Valiliği, bu tür projelerle çiftçileri ve üreticileri desteklemeye devam edeceklerini, tarım ve hayvancılığı geliştirme yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bu dağıtım, arıcılığın Adıyaman'da daha da güçlendirilmesi için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Valiliğin açıklamasında, benzer projelerin devam edeceği ve bölgedeki çiftçilere yönelik desteklerin artarak süreceği vurgulandı.

Kaynak : PHA