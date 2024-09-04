Erdoğan, Sisi'yi karşılarken, iki lider arasında sıcak bir selamlaşma gerçekleşti. Ziyaret, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden güçlenmesi ve karşılıklı iş birliğinin artırılması açısından büyük bir öneme sahip.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Arap Baharı sürecinde gerilmiş, ancak son dönemde yeniden iyileşme eğilimi göstermişti. Erdoğan ve Sisi'nin Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, özellikle ticaret, enerji, güvenlik ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların atılması bekleniyor.

Kaynak : PHA