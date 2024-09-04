Adıyaman Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı birinci oturumunda, SMA hastası 11 yaşındaki Firdevs Koparal’ın hayatını kolaylaştırmak için önemli bir karar alındı. Baba Mehmet Koparal, kızının evinde engelli asansörü yapılması talebiyle Belediyeye başvuruda bulundu. Bu talep, Meclis Toplantısında görüşülerek oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Firdevs’in evine yapılacak asansör için belediye tarafından aileye 130 bin TL nakdi destek sağlanmasına karar verildi.

Kızının yaşam koşullarını iyileştirmek için destek istedi

Mehmet Koparal, SMA hastası kızı Firdevs'in günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları dile getirerek, evlerinin iki katlı olması nedeniyle kızının hareket kabiliyetinin sınırlı kaldığını ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Aile, engelli asansörü yapılması konusunda belediyeden yardım talebinde bulundu. Talep, belediye meclisinde gündeme alındı ve kısa sürede çözüm sağlandı.

Meclis oy birliğiyle kabul etti

Adıyaman Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında yapılan oylamada, Firdevs Koparal’ın evine asansör yapılması için aileye 130 bin TL nakdi destek sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Belediye, bu karar ile Firdevs'in yaşamını kolaylaştıracak adımı atmış oldu.

“Dayanışma ve yardımlaşma belediyemizin en güçlü ilkelerinden”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Firdevs kızımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için aldığımız bu karar hepimiz için önemli. Halkımızın ihtiyaçlarını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda, Firdevs'in ailesine engelli asansörü için 130 bin TL nakdi destek sağlamaya karar verdik. Dayanışma ve yardımlaşma, belediyemizin en güçlü ilkelerinden biridir.” dedi.

Kaynak : PHA