Kayyum İddiaları Ortadan Kalktı

İmamoğlu, terör suçlamasından serbest bırakılırken, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Terör suçlamasıyla ilgili tutuklama talebinin reddedilmesi, İBB’ye kayyum atanması iddialarını ortadan kaldırmış oldu. Bunun yerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bir ismin İBB Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

89 Şüpheliden 48'i Tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız ve Tuncay Yılmaz’ın da tutuklanmasına karar verildi.

Toplamda 89 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 48 kişi tutuklanırken, 41 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kent Uzlaşısı Soruşturmasında 3 Tutuklama

Savcılığın Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında reddedildi. Ancak, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Savcılık İtiraz Edecek

Başsavcılık, İmamoğlu’nun “terör” suçlamasından serbest bırakılmasına yönelik karara itiraz edeceğini bildirdi.

Mahkeme: Adli Kontrol Tedbiri Yetersiz

Mahkeme, Kent Uzlaşısı adı altında yürütülen örgütsel faaliyetlerin PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtları, MASAK raporları, tanık beyanları ve mali analiz raporları bulunduğunu açıkladı. Şüphelilerin, firari örgüt yöneticisi Azad Barış ile sık sık iletişim kurdukları ve belediye personeli aracılığıyla örgüte destek sağladıkları ileri sürüldü.

Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

Mahir Polat: “Böyle Bir Suçlamayla Muhatap Olmak Rencide Edicidir”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, savunmasında ağır sağlık sorunlarının olduğunu ve hayatını tarih ve kültür araştırmalarına adadığını belirterek, “Böyle bir suçlamayla muhatap olmak rencide edicidir.” ifadelerini kullandı.

Resul Emrah Şahan: “DİAYDER ile Bağlantım Yoktur”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise, “DİAYDER Derneği ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim yoktur. Belediye Başkanı olarak görevimi yasal sorumluluklar çerçevesinde yapıyorum.” diyerek suçlamaları reddetti.

İmamoğlu'nun Tutuklama Kararına İtiraz Edilecek

İmamoğlu’nun avukatları, tutuklama kararına karşı itiraz edeceklerini duyurdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tutuklama kararıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA