Savcılığın Terör İddialarına Tutuklama Talebi Reddedildi

İmamoğlu, hakkında yürütülen terör soruşturmasında tutuklama talebi reddedilirken, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. Başsavcılığın, terör suçlamasından serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

“Suçlamalar Çöp Niteliğindedir”

İmamoğlu, mahkemede verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ancak mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm. Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadı görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir.”

“Adalet Sistemine Atılmış Bir Bomba”

İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaların Türkiye’nin adalet sistemine zarar vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu tür pusu ve kumpas işi, terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir. Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.”

“Şeref Yoksunu İnsanlar Vatana İhanet Ediyor”

Türk yargısına seslenen İmamoğlu, adaletin zarar görmemesi gerektiğini belirtti:

“Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç ve savcılarımıza sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler.”

“Bana Terörle İltisaklı Diyecek Kişiler Anasının Karnından Doğmadı”

İmamoğlu, kendisine yönelik suçlamaların mesnetsiz olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir. Benim vatan sevgimi, bayrak sevgimi ve bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir ülke sevdamı, bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir. Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi, anasının karnından doğmadı.”

“Vatana ve Millete Faydalı Olma Düsturuyla Büyütüldüm”

İmamoğlu, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir siyasetçi olduğunu vurguladı:

“Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Benim hedefim bu ülkenin geleceğini gençlerle birlikte kazanmaktır. Milletimiz görecek ve yaşayacaktır. Bu terör örgütünün diliyle hareket eden ve iddianame yazan, uyduran, kumpaslarıyla tehdit etmeye çalışan kim varsa, onlar bilsin ki biz milletimizle birlikte görev yapıyoruz ve sadece milletimizle istişare ederek davamıza ve ülkemize hizmet etme gayreti içerisindeyiz.”

“Tutuksuz Yargılanmayı Talep Ediyorum”

İmamoğlu, tüm suçlamaları reddettiğini ve tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu süreçteki duruşumuzu değiştirmeden bayrağımızın ilelebet dalgalanması için sonsuz mücadele edeceğim. Gücümü 86 milyon insanın birbirinden ayırt etmeksizin, kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmaksızın bu millete olan sevgisinden alıyorum. Yolumuz açık olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.”

İmamoğlu’nun ifadesinin ardından kamuoyunda tartışmalar devam ederken, avukatlarının tutuklama kararına itiraz edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA