“Suçu Erdoğan’ı Yenmek”

Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasi bir hamle olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üst üste 3 kez bu kenti yönetsin diye seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı, oradan tutuklanma talebi reddedildi. Ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler.”

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine kayyum atanmasının önüne geçildiğini belirtti. Özel, “Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar, hukuki olduğu kadar toplumsal itirazlar da olacaktır.” dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti Meclis’ten Seçilecek”

Özgür Özel, İBB’de vekaletin Belediye Meclisi’nden bir kişi tarafından yürütüleceğini ve Ekrem İmamoğlu’nun suçsuzluğu ispatlanana kadar vekaletin süreceğini belirtti. İmamoğlu’nun görevine geri döneceğini ifade eden Özel, Saraçhane’de yapılacak buluşma için çağrı yaptı.

“Bu Millet Sandığını Vermez”

Özel, açıklamasının devamında, İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu millet, devlet için canını verir ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler.”

Necati Özkan’ın Tutuklanmasına Tepki

Özel, İBB ile ilgili devam eden soruşturmada İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’ın da tutuklandığını belirtti. Özel, Özkan’ın İBB’ye bir kuruş fatura kesmediğini ve bir lira dahi almadığını vurguladı.

“Mahkemenin bir tanesi, tamamını serbest bıraktı 'Tutuklama son tedbirdir, gerek yok' diye. Karşısındaki mahkeme 11 kişinin 7’sini tutukladı.”

Özel, İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderileceğine yönelik bilginin bulunduğunu ancak durumu dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelerin kamuoyunda yankı uyandırdığı ve CHP’nin sürece ilişkin itirazlarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PHA