Davaya Konu Olan Açıklamalar

Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde TBMM bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hitaben, "Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, "Keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı" sözlerini sarf etmişti.

Bu açıklamaların ardından Hulusi Akar, Özel’in ifadelerinin "hakaret ve iftira" niteliğinde olduğunu savunarak, 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

İlk Mahkeme Akar’ı Haklı Buldu, Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Bozdu

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Aralık 2020’de verdiği kararla Hulusi Akar’ı haklı bularak, Özgür Özel’in 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Özel’in başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, "tazminat koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozarak davayı reddetti.

Hulusi Akar, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını temyiz etti ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Yargıtay: “İfadeler Sert ve Ağır Eleştiri Niteliğindedir”

Yargıtay’ın gerekçeli kararında, ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temel taşlarından biri olduğu ve siyasi eleştirilerin sınırlarının daha geniş yorumlanması gerektiği vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Özel’in kullandığı ifadelerin Akar’ın şahsına değil, icra ettiği göreve yönelik bir eleştiri olduğu ve siyasi tartışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında kullanılan ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.

Sert ve ağır eleştirilerin siyasetin doğasında bulunduğu, Akar’ın kamu görevi yapmış bir isim olarak bu tür eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü olduğu belirtildi.

İfade özgürlüğünün, yalnızca kabul gören düşünceler için değil, kırıcı ve rahatsız edici fikirler için de geçerli olduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, Özel’in ifadelerinin kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı ve demokratik toplum açısından meşru sayılabilecek eleştiriler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay Kararıyla Tazminat Talebi Kesin Olarak Reddedildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bu kararı ile Hulusi Akar’ın Özgür Özel’e açtığı tazminat davası kesin olarak reddedilmiş oldu. Mahkeme, siyasetçilerin sert eleştirilere maruz kalmasının demokratik toplum düzeninin bir gereği olduğuna hükmetti.

Kaynak : PHA