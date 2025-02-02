"Teğmenlerin Hakkını Mutlaka Alacağı Gün Gelecek"

Özel, Yüksek Disiplin Kurulu’nda ihraç kararına muhalefet şerhi koyan üyeler olduğunu belirterek, "Eğer bu kurul gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusunun disiplin kurulu olsaydı, teğmenleri değil, onları disipline verenleri ordudan atardı" ifadelerini kullandı. Özel, teğmenlerin sosyal medyada hedef gösterildiğini ve ardından bu ihraç kararının geldiğini belirterek, "Sekiz gün önce kendilerini tebrik edenler, sekiz gün sonra sosyal medya baskısına boyun eğdi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı doğrudan eleştiren Özel, "Teğmenlerin önlerinde uzun bir ömür var. Onlar mutlaka hakkını alacaklar" şeklinde konuştu.

"Turizm Bakanı Derhal Görevden Alınmalı"

CHP lideri, Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını ile ilgili bilirkişi raporuna yönelik baskı yapıldığı iddialarına da değindi. Özel, "Bilirkişi raporu açıkça sorumlunun valilik, İl Özel İdaresi ve Bakanlık olduğunu ifade ediyordu. Ama baskı yaparak ‘Bakanlığı çıkarın, yerine Bolu Belediyesi’ni yazın’ dediler. Bilirkişiler mesleki onurlarına sahip çıktı, biz de bu baskıyı ifşa ettik" ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu bakanı atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir. İyi bir şey olduğunda ‘Ben yaptım’ diyen, kötü bir şey olduğunda susan anlayışla devlet yönetilemez. Çatır çatır istifa etmesi lazım. Etmiyorsa görevden alınması lazım" dedi.

"CHP İl ve İlçe Başkanlıkları 21.00’a Kadar Açık, Üye Kaydı Artıyor"

Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'nin geniş katılımlı bir aday belirleme sürecine girdiğini belirterek, "CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine halkımızı dahil ediyoruz. Şu anda online üyeliklerde 10-12 kat artış var. İl ve ilçe başkanlıklarımız gece 21.00’e kadar açık tutuluyor" dedi.

"Silivri’deki Cezaevi, Bilim ve İnsanlık İçin Kullanılacak"

Silivri Cezaevi’ne ilişkin de konuşan CHP lideri, "Önce Suat Toktaş’ı çıkaracağız, sonra Silivri’yi kapatacağız. CHP iktidarında yargının ön infaz yöntemi terk edilecek. Büyük cezaevlerine değil, bilim ve araştırma merkezlerine ihtiyacımız var. Silivri’nin tabelası değişecek, bilime ve insanlığa hizmet eden bir yer olacak" dedi.

"Tuncay Özkan’a Açılan Soruşturma Yanlış"

Özel, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a yönelik açılan soruşturmayı da eleştirdi. Özkan’ın ağır metal zehirlenmesi yaşadığını ve bunun resmi belgelerle kanıtlanabileceğini belirten Özel, "Savcıların yapması gereken şey, Özkan’ı çağırıp delillerini incelemek. Ama daha gerçeği araştırmadan, doğrudan ona soruşturma açıyorlar" dedi.

Özgür Özel’in açıklamaları, CHP’nin seçim sürecine yönelik planlarını hızlandırdığı ve mevcut hükümetin politikalarına yönelik eleştirilerini daha da sertleştirdiği bir döneme denk geliyor.

Kaynak : PHA