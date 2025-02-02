Bahçeli, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenlerin geçerliliği olmayan bir yemini topluca seslendirdiğini hatırlatarak, bunun TSK içinde disiplini bozabilecek bir girişim olduğunu vurguladı.

"Askeri Disiplin ve Hiyerarşik Düzeni Bozan Girişimlere Göz Yumulamaz"

MHP lideri, TSK’nın günlük siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik yapısını bozmayı amaçlayan hiçbir girişime izin verilmemelidir. TSK Disiplin Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince verilen ihraç kararı, doğru ve isabetlidir. Herkes bu karara saygı duymalıdır" dedi.

Bahçeli, "Siyasi ve ideolojik taassubun pençesinde ilke ve irade kaybı yaşayan ve Atatürkçülüğü geçim kapısına çeviren soytarılara aldanacak hiç kimse de kalmamıştır" diyerek, tartışmanın siyasi zeminde farklı yönlere çekilmesini eleştirdi.

"TSK İçinde Kutuplaşma ve Cuntalaşmaya Karşı Dikkatli Olunmalı"

Bahçeli açıklamasında, TSK içinde ideolojik ayrışmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişten bugüne disiplin ve bağlılık esası üzerine inşa edilmiş bir kurumdur. Hiçbir kişi veya grup, askeri yapıyı kendi ideolojik görüşleri doğrultusunda yönlendirme hakkına sahip değildir. Söz konusu disiplin kararının, Mehmetçik’in birlik ve beraberliği için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri, açıklamasının devamında, "Türk askerinin arkasına saklanarak korsan metinleri siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlar, esasen askeri kurumu yıpratmayı amaçlayan provokatörlerdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliğini korumak için bu tür girişimlere müsamaha gösterilmemelidir" dedi.

"TSK’nın Manevi ve Tarihi Dokusuna Operasyon Çekiliyor"

Bahçeli, ihraç edilen teğmenler üzerinden yürütülen tartışmaların Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını savunarak, "TSK içinde paralel yapıların oluşmasına göz yumulmaması için verilen bu karar, yerindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, kahramanlık destanı yazan bir ordu olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Son olarak, siyasi ve ideolojik propagandalarla TSK’yı hedef alan kesimlere karşı uyarılarda bulunan Bahçeli, "Demokrat maskesi takıp, fırsat kollayanlar akıllarını başlarına almalıdır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi, her türlü provokasyonun karşısında dimdik durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA