‘15 Temmuz, milletin bağımsızlığına yönelmiş en alçak saldırıdır’

İbrahim Halil Gönder, açıklamasında 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin birliğine, al bayrağa, ezana ve bağımsızlığa yönelik en alçak saldırılardan biri olduğunu belirtti:



“O karanlık gece, milletimiz tanklara, tüfeklere, hain darbecilere karşı imanıyla, bayrağıyla, canıyla dimdik durmuştur. Ay yıldızlı bayrağımıza ve ezanımıza uzanan eller milletin iradesiyle kırılmıştır.”



‘Biz ne manda tanırız, ne himaye; sadece tam bağımsız Türk Milleti’

Dernek olarak şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes topraklarda tam bağımsızlık ülküsünü taşıdıklarını vurgulayan Gönder, şu ifadeleri kullandı:



“Bizler, Hedef Kızılelma Derneği olarak, bu kutlu milletin asil evlatlarıyız. Ne manda tanırız, ne himaye. Şiarımız, sadece tam bağımsız Türk Milleti’dir. Kızıl Elma ülkümüz; devletimizin bekasını, milletimizin dirliğini ve vatanımızın bölünmezliğini ebediyen muhafaza etmektir.”



‘O gece sadece bir darbe değil, bin yıllık gelenek hedef alındı’

Açıklamasının devamında, darbe girişiminin Türk ordusunun şerefine ve devlet geleneğine yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çeken Gönder, şu ifadeleri kullandı:



“15 Temmuz gecesi yalnızca bir darbe teşebbüsü engellenmedi. Aynı zamanda Türk devlet geleneği, Türk ordusunun onuru ve milletin mukaddesatı da korunmuştur. Sokaklara dökülen her bir vatandaşımız, bu asil ruhu dünyaya ilan etmiştir.”



‘Unutmadık, unutturmayacağız!’

Gönder, mesajının sonunda 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini vurguladı:



“Unutmadık, unutmayacağız. Bu millet diz çökmedi, çökmeyecek! Vatan sağ olsun, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek! Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”



‘Ne mutlu Türküm diyene, hedefimiz Kızıl Elma!’

Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, açıklamasını “Ne mutlu Türküm diyene! Hedefimiz: Kızıl Elma!” sözleriyle tamamladı.



Kaynak : PHA