“Kadir Gecesi, Duaların Kabul Olduğu Eşsiz Bir Fırsattır”

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gönder, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliği güçlendirmesi için dua ettiklerini belirtti. Gönder, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, gönüllerin arındığı ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı eşsiz bir fırsattır. Rabbimizden, bu mübarek gecenin; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, mazlumlara umut olmasını ve Türk ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.”

“Dualarda Buluşmak Dileğiyle”

Hedef Kızılelma Derneği olarak tüm Müslümanların Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularla tebrik ettiklerini belirten Gönder, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dualarda buluşmak dileğiyle… Türk ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimizle kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”

Kaynak : PHA