Yasağın Amacı Balık Stoklarını Korumak

Yasak, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen 6/1 numaralı tebliğ (Tebliğ No: 2024/20) ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen 6/2 numaralı tebliğ (Tebliğ No: 2024/21) doğrultusunda uygulanacak. Av yasağının amacı, üreme dönemine giren balık stoklarını korumak, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarımını sağlamaktır.

Ayrıca, bu yasağın ticari balıkçılar ve tüketicilerin korunmasını hedeflediği, su ürünleri üretimini artırmak, ekonomik türleri geliştirmek ve su ürünleri kaynaklarını daha akılcı yönetmeyi amaçladığı belirtildi.

Balıkçı Tekneleri Karaya Çekilecek

Av yasağının uygulanacağı dönem boyunca, bütün balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi ve tekneler içerisinde veya kıyılarda avcılık malzemelerinin bulundurulmasının yasak olduğu bildirildi.

Satışlar İzne Tabi

Yasak dönemi boyunca, stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iznine tabi olacak. Satış yapan kişilerin izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu tutulurken, bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerektiği açıklandı.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasaklara uymayanlara yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde yürütüleceği belirtildi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet, Jandarma, Orman Muhafaza Teşkilatları mensupları ve Belediye Zabıtası Amirlikleri tarafından denetimlerin yapılacağı duyuruldu.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda, yasağa uymayan ticari ve amatör balıkçılara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Uyarı Yapıldı

İlgili kurumlar, ticari ve amatör balıkçıların herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları açısından yasaklara uymalarını, uymayan kişileri uyarmalarını ve durumu yetkili mercilere bildirmelerini tavsiye etti.

Av yasağının süresinin tamamlanmasının ardından denetimlerin devam edeceği ve balık stoklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA